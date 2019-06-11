Грібаускайте в останньому зверненні закликала й надалі підтримувати Україну
На цьому наголосила президент Литви Даля Грібаускайте у своєму останньому зверненні до нації у якості глави держави, оприлюдненому у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Безумовна підтримка народу України і безумовне засудження агресії – чи то стосується Криму, Керчі (Керченська протока – ред.) або застосування хімічних речовин у Великій Британії – повинна залишатися нашою стратегічною позицією», - заявила Грібаускайте.
Вона зауважила, що незрілі політичні рішення щодо співпраці з ворожими країнами можуть створити жевріючі загрози та перетворити європейців на заручників, коли доведеться обирати між поганим и небезпечним.
«Нові виклики для безпеки, світового порядку, прав людини, клімату і торгівлі повинні перезавантажити діяльність міжнародних інституцій», - переконана литовський лідер.
Як повідомляв Укрінформ, 26 травня у Литві пройшов другий тур президентських виборів, де перемогу здобув незалежний кандидат Гітанас Неуседа. Він підтримує жорсткий курс Литви відносно Росії.
Грібаускайте після двох президентських каденцій у виборах участі не брала.