Грібаускайте в останньому зверненні закликала й надалі підтримувати Україну

Литва повинна продовжувати безумовну підтримку українців в умовах російської агресії.

На цьому наголосила президент Литви Даля Грібаускайте у своєму останньому зверненні до нації у якості глави держави, оприлюдненому у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Безумовна підтримка народу України і безумовне засудження агресії – чи то стосується Криму, Керчі (Керченська протока – ред.) або застосування хімічних речовин у Великій Британії – повинна залишатися нашою стратегічною позицією», - заявила Грібаускайте.

Вона зауважила, що незрілі політичні рішення щодо співпраці з ворожими країнами можуть створити жевріючі загрози та перетворити європейців на заручників, коли доведеться обирати між поганим и небезпечним.

«Нові виклики для безпеки, світового порядку, прав людини, клімату і торгівлі повинні перезавантажити діяльність міжнародних інституцій», - переконана литовський лідер.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня у Литві пройшов другий тур президентських виборів, де перемогу здобув незалежний кандидат Гітанас Неуседа. Він підтримує жорсткий курс Литви відносно Росії.

Грібаускайте після двох президентських каденцій у виборах участі не брала.