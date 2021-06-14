У Хмельницькому на вихідних пройде молодіжний фестиваль My FEST

У Хмельницькому 19-20 червня пройде молодіжний фестиваль My FEST, під час якого розіграють сертифікат на зйомку музичного кліпу та влаштують фітнес-вечірку.

Про це йдеться на сторінці заходу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Молодіжний фестиваль My FEST-2021 відбудеться 19-20 червня у парку «Молодіжний», вхід вільний. My FEST – це інтеграція молоді міста в соціокультурне середовище, якісна колаборація відпочинку та інтерактивного навчання, привернення уваги містян до стану довкілля, формування потужного мистецького кластеру міста», - інформують організатори.

Зазначається, що на сцені фестивалю пройде розіграш сертифікату на зйомку кліпу серед молодих хмельницьких виконавців, відбудеться вручення премій міського голови активній молоді міста, а також запланований спільний виступ місцевого артиста «Шугар» із відомим хіп-хоп виконавцем.

Окрім того, у програмі фестивалю - лазерне шоу на Острові кохання, майстер-клас із кінного спорту на пляжі, заплив-марафон навколо Острова кохання, богатирські ігри за участю Василя Вірастюка, фітнес-вечірка.