У Хмельницькому проходитимуть «Дворові олімпійські ігри»

Діти займатимуться на професійному велотренажері, спробують метати спис, штовхати ядро.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради, передає Укрінформ.

Міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання розпочинає «Дворові олімпійські ігри» для дітей віком до 13 років. Фахівці центру пропонують учасникам випробувати власні сили у стрибках у довжину, киданні кілець, у вмінні набивати м’яча.

Як зазначається у повідомленні, спортивні розваги щоразу проходитимуть на новому майданчику загальноосвітніх шкіл. Вони розпочнуться 14 червня, а завершаться – 30 червня. Учасники отримають солодкі подарунки від організаторів.

Фото з відкритих джерел