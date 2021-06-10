На Прикарпатті учні 30 шкіл розпочинають заняття бадмінтоном, щоб зберегти зір

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника разом з обласною дитячою клінічною лікарнею розпочали проєкт щодо запобігання втрати зору у школярів через заняття бадмінтоном.

Про це в Івано-Франківську для ЗМІ повідомив ректор Прикарпатського національного університету, професор Ігор Цепенда, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розпочинаємо проєкт з обласною дитячою клінічною лікарнею щодо запобігання втрати зору у школярів. Проєкт пов'язаний з руховою активністю - заняттям бадмінтоном. Це один із видів спорту, який дозволяє дітям зміцнювати очний м’яз», - повідомив Цепенда.

За його словами, у пілотному проєкті візьмуть участь 30 прикарпатських шкіл. Всі вони отримали комплекти бадмінтону та займатимуться ним під керівництвом тренерів, яких підготували в спортивно-юнацькій школі.

«Ми сьогодні намагаємось розшири цей пілотний проєкт, щоб цю модель запропонувати в усій Україні. Адже офтальмологи звертають увагу на те, що головна вправа, яка є важливою для дитини, – подивитись близько і далеко, і її треба робити протягом години. Розуміємо, і для дорослих, і для дітей її важко виконувати. Лише бадмінтон дозволяє це зробити, адже швидкість волана у професійному спорті досягає 300 км на годину», - зазначив ректор, додавши, що бадмінтон є обов’язковим у підготовці майбутніх космонавтів та астронавтів.

З іншого боку, зазначив професор, бадмінтон додає дітям динаміки, яка запобігає ожирінню, діабету та інших недуг.

Читайте також: На Київщині відкрили сезон ранкових руханок

Бадмінтон — спортивна гра, яка проводиться на невеликому майданчику, поділеному сіткою на 2 рівні частини. На них розташовуються супротивники, які за допомогою ракетки намагаються перекинути волан (коркова або пластмасова півсфера з пір'яним або нейлоновим обрамленням) через сітку на іншу половину корту так, щоб супротивник не зміг відбити його назад. Бадмінтон - олімпійський вид спорту.

Фото: Pixabay