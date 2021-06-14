Безкоштовний проїзд у громадському транспорті планують впровадити у Лос-Анджелесі

Плату за проїзд мають намір скасувати для школярів, студентів та осіб, які заробляють на рік менше 35 тис. доларів.

Про це повідомляє Smart Cities Dive, передає Укрінформ.

Проєкт попередньо погодило міське Управління транспорту, остаточно його затвердять, коли отримають фінансовий звіт про потенційні результати програми. Якщо його підтвердять, то учні зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті в серпні, а малозабезпечені люди – з січня 2022 року.

Його мета – зменшити витрати населення та пересадити людей на громадський транспорт, щоб поліпшити трафік. Пілотний проєкт коштуватиме 341 млн доларів.

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Як зазначається у повідомленні, дослідження продемонстрували, що понад 70% мешканців Лос-Анджелеса заробляють менше як 35 тис. доларів на рік.

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