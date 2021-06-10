Науковці створили «електронний ніс» для діагностування раку

Дослідники Пенсильванського університету розробили «електронний ніс», який зможе виявляти онкозахворювання з точністю у понад 90% за зразками плазми крові.

Про це повідомляє New Atlas, передає Укрінформ.

Винахід протестували на 93 людях зі злоякісними та доброякісними утвореннями, а також на контрольній групі з повністю здорових людей. Пристрій діагностував за плазмою крові рак яєчників з точністю у 95%, а рак підшлункової залози – з точністю у 90%. Також він виявляє рак на ранніх стадіях.

Як зазначається у повідомленні, щоб створити «електронний ніс» науковці виявили взаємозв’язки між летючими органічними сполуками та різними видами раку. Надалі вчені проводитимуть додаткові випробування, щоб впевнитись у ефективності приладу.

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