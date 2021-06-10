Прикарпатські науковці розпочали проєкт для попередження ожиріння та цукрового діабету

Партнерами міжнародного проєкту є румунські науковці. На його реалізацію ЄС вже скерував майже 300 тис. євро.

Про це в Івано-Франківську на пресконференції повідомив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда, передає кореспондент Укрінформу.

«Наші біохіміки розпочинають проєкт для попередження ожиріння та діабету в рамках операційної програми «Україна-Румунія» на 2020 та 2021 р. У цій програмі біохіміки розробляють методику скринінгу і консультуватимуть сімейних лікарів, на що потрібно звернути увагу для попередження ожиріння та діабету». – зазначив Цепенда.

Він додав, що методику скринінгу науковців розповсюдять для вивчення і попередження ожиріння та цукрового діабету в Україні та Румунії.

«Цей проєкт має на меті популяризувати наші знання і дати можливість українській спільноти долучитись до світової бази знань, які дозволяють не лише лікувати цукровий діабет, але й попередити його», - розповів доктор біологічних наук, завідувач кафедри хімії та біотехнології Прикарпатського національного університету професор Володимир Лущак.

За його словами, шлях людини до цукрового діабету лежить через зайву вагу та ожиріння. Втім, на певному етапі процес можна призупинити і навіть повернути ситуацію на початкову стадію.

«Ожиріння – це неінфекційна епідемія останніх 50 років. Якщо раніше вважали, що цукровий діабет варто контролювати лише через рівень цукру у крові, то тепер на проблему треба дивитись набагато ширше. Реально проблема полягає в тому, що треба рахувати баланс калорій, які організм споживає і витрачає», - додав Лущак.

Професор зауважив, що на заваді розвитку цих недуг є постійне обстеження людей, їх інформування та консультація. За офіційними дослідженнями, сказав науковець, на Прикарпатті надлишковою вагою страждають 45% людей. Крайнє ожиріння вже мають 4% людей.

В рамках проєкту наковці вже проводять навчання сімейних лікарів та популяризуватимуть ризики ожиріння у школах. Влітку вчені мають на меті провести скринінг мешканців міста Бурштин та сіл Пійло, Тисменичани і Стецева. Для цього вже придбали необхідне обладнання та мобільну клініку «Здоров’я на колесах».

Відомо, що на реалізацію проєкту ЄС скерував майже 300 тис. євро. Партнерами Прикарпатського університету є румунський університет «Штефан чел Маре».