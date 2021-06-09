«МХП - Громаді» та «Карітас-Спес» почали проєкт з оздоровлення дітей у Карпатах

Благодійний фонд "МХП – Громаді" та релігійна місія Римсько-католицької церкви «Карітас-Спес» розпочали втілення спільного проєкту з оздоровлення дітей у Карпатах.

Мета ініціативи – покращення умов оздоровлення дітей з вразливих верств населення та малозабезпечених сімей, повідомили Укрінформу в пресслужбі фонду.

Зазначається, що проєкт передбачає забезпечення екологічних норм європейського та світового рівня, підвищення безпеки перебування, відпочинку та оздоровлення дітей і молоді в оздоровчому центрі «Дитяче селище Яблуниця» (с. Яблуниця, Яремчанський р-н., Івано-Франківська обл), яким вже давно опікується місія «Карітас-Спес Україна». В межах проєкту БФ «МХП – Громаді» інвестує в оновлення центру оздоровлення дітей понад 800 тис. грн, що спрямовані на заміну очисних споруд. Загальна вартість проєкту – 2 млн грн. Водночас влітку 2021 у таборі мають оздоровитися 150 дітей, які проживають на територіях, де провадять свою діяльність і сприяють розвитку громад підприємства холдингу МХП.

У пресслужбі фонду розповіли, що табір «Дитяче селище Яблуниця», розташований у мальовничому куточку Карпат, минулого тижня прийняв на оздоровлення першу зміну з 30 дітей. Здебільшого це діти з багатодітних сімей. Протягом відпочинку в оздоровчому центрі на дітей чекають цікаві екскурсії, інтерактивні заняття, рухливі ігри та багато спілкування. Організатори переконані, що цілюще карпатське повітря, мандрівки та інші активації сприятимуть кращому розвитку дітей та укріпленню їх здоров’я.

«Для МХП та фонду «МХП – Громаді» партнерство – це завжди перетин можливостей, підсилення зусиль та нашої роботи у розбудові громад. Разом з місією «Карітас-Спес» ми знайшли спільні точки дотику щодо підтримки дітей з малозабезпечених родин. Вони потребують додаткової уваги, турботи і рівних можливостей для розвитку. Спільний міжнародний проєкт «Карітас-Спес Україна», «Карітас Падерборн» («Caritas Paderborn») та Благодійного фонду «МХП – Громаді» створює для цих дітей належні умови відпочинку та робить більш цікавим і насиченим їх дозвілля, – розповіла менеджерка із залучення міжнародних інвестицій МХП Ольга Маліхатко.

Для «МХП-Громаді» це вже другий спільний проєкт з місією з часу підписання ними меморандуму про співпрацю 15 вересня 2020 року. Раніше сторони спільно допомогли малозабезпеченим сім’ям Вінниччини, додали у фонді.

«Місія нашої організації: «плекання милосердної любові і надії в діях». Ми намагаємось реалізувати цю місію в усіх можливих просторах. Для нас діти, як ангели, що потребують простору, щоб розвиватися. Ми вдячні «МХП-Громаді» за співпрацю, бо можемо разом підіймати крила молоді» – відзначив виконавчий директор «Карітас-Спес Україна» отець В’ячеслав Гриневич.

Як повідомлялося, релігійна місія Caritas-Spes Ukraine Римсько-католицької церкви в Україні є однією із 48 учасників Федерації «Карітас Європа» та членом «Карітас Інтернаціоналіс», глобальної конфедерації, яка об’єднує 162 католицькі організації. В Україні місія працює в усіх регіонах.

Фото: МХП