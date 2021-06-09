МХП третій рік поспіль став лауреатом національного конкурсу «Благодійна Україна»

Агрохолдинг МХП був відзначений організаторами Національного конкурсу «Благодійна Україна-2020» та посів друге місце у номінації «Благодійність великого бізнесу».

Нагорода в межах конкурсу стала для компанії третьою поспіль. У 2018 та 2019 роках МХП займав у зазначеній номінації перше місце, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

Зазначається, що основними сферами благодійної діяльності холдингу у 2020 році були доступна медицина та активна допомога в подоланні пандемії COVID-19, освітні програми, екологічні, інфраструктурні проєкти, розвиток культури та спорту, адресна благодійність в місцях присутності підприємств МХП.

У пресслужбі холдингу нагадали, що Благодійний фонд «МХП–Громаді» створений задля трансформації життя людей в регіонах. З 2015 року «МХП–Громаді» реалізовував проєкти в Черкаській та Київській областях, а з 2020 року діяльність фонду поширюється на 14 областей України, де провадять свою діяльність та розвивають громади підприємства холдингу МХП. Відповідно, до реалізації проєктів долучаються відповідальні співробітники підприємств і філій групи МХП.

Повідомляється, що річний обсяг наданої МХП у 2020 році благодійної допомоги склав понад 200 млн грн. Найбільше коштів – близько 90 млн грн – було спрямовано на підтримку медичної сфери.

«У питаннях благодійності 2020 рік став для МХП по-справжньому проривним. Ми масштабували роботу Благодійного фонду «МХП–Громаді» майже на всю територію України, оптимізували всі процеси нашої соціальної корпоративної відповідальності, є партнерами держави і громади у боротьбі з коронавірусом, успішно втілили декілька загальноукраїнських ініціатив та близько 500 важливих проєктів у регіонах, – розповів заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

Він відзначив, що благодійність в Україні зберігає позитивну динаміку, а соціальна відповідальність великого бізнесу з кожним роком зростає.

«Дякуємо конкурсу «Благодійна Україна» та Асоціації благодійників України за це визнання та їх багаторічну роботу у формуванні культури благодійництва в нашій державі. Вітаємо наших партнерів з «Укргазвидобування» з перемогою та реалізацією всіх своїх потужних проєктів! Також вітаємо колег з «Нібулону»! Разом ми довели, що агробізнес продовжує залишатися не тільки надважливою частиною української економіки, але й лідером у питаннях благодійності», – наголосив Лещенко.

Як повідомлялося, 18 серпня 2020 року між МХП та АТ «Укргазвидобування» був підписаний меморандум про співпрацю. Документ закріпив намір сторін об’єднатися для спільної реалізації соціальних проєктів на територіях та у громадах ведення бізнесів. З того часу підписанти встигли втілити низку спільних програм та ініціатив, здебільшого на заході Україні.

Конкурс «Благодійна Україна» було засновано у 2007 році. У нинішньому форматі він проводиться Асоціацією благодійників України з 2012 року. Мета конкурсу: розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Цьогоріч учасники конкурсу подавали свої заявки в 25 номінацій. Загалом організатори отримали 1163 заявки.

Фото: МХП