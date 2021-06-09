Біля Івано-Франківська організували безкоштовний відпочинок для дітей з Волновахи та Попасної

Влада Івано-Франківська підготувала безкоштовні путівки для відпочинку дітей з Волновахи і Попасної.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ми продовжуємо традицію оздоровлення в нас діток зі Сходу! Є путівки для школярів з Волновахи та Попасної», - повідомив Марцінків.

Він додав, що посадовці також опрацьовують пропозиції відпочинку для дітей із закарпатського міста Берегово.

За інформацією сайту Марцінківа, по 15 дітей з Попасної і Волновахи відпочиватимуть безкоштовно у таборі «Лімниця». Заїзд запланований на серпень.

Стаціонарний табір «Лімниця» працюватиме цього року у три зміни. Тут планують оздоровити до 130 дітей. Також безкоштовно у «Лімниці» відпочиватимуть діти-сироти, діти загиблих або важкопоранених воїнів АТО, вимушених переселенців, а також переможці змагань та конкурсів. «Лімниця» запрацює з 11 червня.

Раніше Івано-Франківськ підписав угоду про співпрацю з містами Попасна, Волноваха та Берегово.

Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лімниця» управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради розташований у мальовничому лісовому масиві на околиці села Вістова Калуського району, на березі річки Лімниця.