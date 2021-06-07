Як отримати здорову засмагу влітку: поради від МОЗ

Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри. У МОЗ розповіли, як отримати користь для організму від засмаги

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Телеграм-каналі МОЗ.

Експерти зазначають, що від довгого перебування на сонці може розвинутись сонячний дерматит (фотодерматоз). Він проявляється через 2-4 години у вигляді почервоніння та запалення шкіри.

«Після 10-12 годин перебування на сонці можна отримати опіки I-III ступенів та сонячний удар. До почервоніння та запалення може додатись жар, свербіж, головний біль та біль в області почервоніння, загальна слабкість, прискорене дихання, запаморочення, аж до втрати свідомості, безсоння, втрата апетиту», - йдеться у повідомлення.

У Міністерстві охорони здоров’я зауважили, що при цих симптомах варто звернутись до лікаря.

Фахівці рекомендують для здорової засмаги обрати безпечний час для сонячних процедур. Це орієнтовно з 7 до 10:00 години ранку та після 16:00 години.

«Безпечність сонця визначає УФ-індекс. Показник на рівні 0-2 свідчить, що захист не потрібен. При індексі від 3 до 7 варто нанести захист, у полуденний час лишатись в тіні, носити одяг з довгим рукавом та головний убір. Якщо УФ-індекс більш як 8, то у полуденний час краще не виходити на сонце та захистити тіло від променів. Перевірити УФ-індек можна за посиланням», - додають експерти.

Також варто наносити сонцезахисний крем з SPF30+ за пів години до виходу з приміщення. У МОЗ радять нанести крем на усі відкриті ділянки шкіри, зокрема ноги та ступні. Поновлювати крем необхідно кожні 2 години або після купання.

Як зауважують експерти, варто обрати зручний, легкий та вільний одяг, виготовлений з натуральних тканин. Крім цього, необхідно одягати головний убір та сонцезахисні окуляри з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Варто ретельно слідкувати за водним балансом та пити багато чистої води, коли є відчуття спраги та сухості у роті.

«Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтесь зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму. Кофеїн, алкоголь та вода з великою кількістю цукру призводять до втрати більшої кількості рідини. Уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка», - повідомляють у МОЗ.

Як зазначається у повідомленні, заборонено засмагати людям похилого віку, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.

Також не рекомендують засмагати людям зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або тим, у кого більш як 4 родимок діаметром від 6 мм; тим, хто в дитинстві кілька разів отримував сонячні опіки, та якщо у сімейному анамнезі є меланома.

Фото з відкритих джерел