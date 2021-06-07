Агрохолдинг МХП продовжує експансію ринку HoReCa в межах кулінарної трансформації та запустив дві нові лінійки професійної курятини Kurator.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

Там зазначили, що бренд Kurator від МХП запустив дві нові лінійки професійної курятини для HoReCa (абр. від англ. hotel, restaurant, catering — готель, ресторан, кейтеринг) — су-від (готове до вживання) та FrozenPro (шокове заморожування). Працюючи над їх створенням, в компанії прагнули вирішити задачі клієнта.

«Незважаючи на те, що ринок HoReCa по всьому світу переживає не найкращі часи, ми віримо у цю сферу та бачимо в ній величезний потенціал. І саме під час кризи бізнесу найбільш важливо приділяти максимальну увагу оптимізації всіх операційних видатків. Стати в цьому союзником для ресторатора — мета нашого бренду Kurator. Працюючи з нашим продуктом, легше порахувати економіку на ресторанній кухні та оптимізувати роботу персоналу. Як результат — економія видатків бізнесу та більша конкурентоспроможність на ринку», — зауважила керівник управління продажів напряму Хорека МХП Анна Белікова.

Холдинг МХП продовжує розпочату торік трансформацію в кулінарну компанію. Один із векторів — поглиблення співпраці з ринком HoReCa, що передбачає створення продуктів, які допомагають оптимізувати роботу персоналу професійної кухні та заощадити гроші бізнесу. Нові продукти від Kurator вирішують ці задачі, акцентували у пресслужбі МХП.

«У створенні нових продуктів ми завжди орієнтуємось на потреби нашого клієнта. В якості прикладу – розробка наших нових продуктів, де використовується процес швидкого заморожування та технологія су-від», — додала Белікова.

Про технологію створення нових продуктів розповіла головний технолог МХП Ганна Сузова.

«За час, який потрібен для повного заморожування свіжих продуктів у звичайній морозильній камері, між волокнами м’яса з’являються кристали льоду, які деформують структуру, що призводить до витікання соку з м’яса при розморожуванні. Під час швидкого заморожування такі кристали формуються по-іншому: їх набагато більше і вони дрібніші, що призводить до зменшення пошкодження м’язових волокон. Відповідно, при розморожуванні продукції, яка пройшла процес швидкого заморожування, втрати м'ясного соку менші, ніж при розморожуванні продукту, який було заморожено звичайним методом. Тобто, м'ясо є більш соковитим», — зазначила Сузова.

За її словами, якщо говорити про су-від, то технологічний процес передбачає упаковку м'ясної сировини, попередньо обробленої спеціями і маринадом у полімерний пакет під вакуумом. Після цього продукт доводиться до готовності при контрольованій температурі за встановлений час (залежить від продукту). Завдяки обробці при порівняно низькій температурі не відбувається руйнування клітин м'язових волокон, що таким чином забезпечує отримання соковитого продукту з ніжною текстурою. «Вакуумна упаковка зберігає всі смаки і аромати всередині продукту, і сприяє кращому проникненню в продукт спецій і маринадів. Таким чином, ми гарантовано отримуємо продукт стабільно високої якості. Крім того, за умови збереження герметичності упаковки, продукт можна досить тривалий час зберігати до подальшого використання», — сказала Ганна Сузова.

А бренд-шеф мережі G-GROUP і засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктор Тітов поділився враженнями від роботи з новою продукцією FrozenPro від ТМ Kurator.

«Я вже дуже давно працюю в ресторанах і бачу, наскільки змінюється ставлення до продукту і роботи в цілому. Раніше я лише мріяв, що можна буде щось змінити у виробництві, отримати більш крутий продукт, а зараз це стало реальністю.Так, нещодавно отримав зразки продукції FrozenPro від ТМ Kurator. Крім того, що це курятина, яка вирощена без антибіотиків і гормонів росту, так ще й нарізку зроблено оптимальним чином.

Раніше: кухар в заготівельному цеху міг нарізати то більші, то дрібніші шматки.

В результаті - більше часу витрачалось на приготування, коли вишукується найбільший шматочок, щоб можна було перевірити, чи він просмажився. Крім цього, кінцева вартість курячого філе значно виростала через оплату праці кухарів. Додатково потрібен був час на нарізку.

Зараз: нижча собівартість кінцевого виробництва, фабрична упаковка з контролем якості та безпечності, мінімізація трудовитрат», — розповів Тітов.

Як повідомлялося, торік МХП взяв курс на трансформацію з сировинної в кулінарну компанію. Один із найбільших українських холдингів стає ближчим до тарілки споживача. Завдання бренду Kurator — полегшити життя шефа та заощадити гроші ресторатора. Розробляючи нові продукти та рішення, МХП не тільки реалізує це завдання, але й досягає основної мети – робить смачнішим життя споживача.

Фото: МХП