В Україні вже працює 70 «М’ясомаркетів» МХП

Агрохолдинг МХП відкрив 70-ий магазин «М’ясомаркет». Ювілейна точка торгової мережі компанії з’явилася у Львові.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«У вівторок, 1 червня холдинг МХП відкрив 70-ий магазин своєї торгової мережі «М’ясомаркет». За останні 2 місяці відкрилися 10 нових гастрономічних бутиків у різних областях України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що намір компанії у 2021 році – 150 нових торгових точок, що з урахуванням відкритих торік 52 магазинів, розширить торгову мережу «М’ясомаркет» до 200 магазинів.

За словами директора департаменту з розвитку бізнесу клієнтів МХП Дмитра Морозова, амбіційною метою компанії є збереження високого темпу розвитку мережі, який вона демонструє з кінця 2020 року. (За даними Асоціації ритейлерів України, у грудні «М’ясомаркет» показував найвищу динаміку зростання серед всіх без винятку ритейлерів України – ред.) Водночас Морозов підкреслює, що якість має пріоритет над кількістю. Головною для компанії залишається її філософія, яка полягає у турботі про кожного відвідувача.

«М’ясомаркет» – це не лише поява на ринку ритейлу магазинів нового формату. Це також створення невеличких острівців позитивних емоцій, де якісний сервіс і доброзичливе ставлення – один з основних пріоритетів, акцентують в МХП. Також повідомляється, що у магазинах компанії працюють м’ясні сомельє, в яких є звання неофіційного шеф-кухаря кожної родини. Ці фахівці проходять спеціальне навчання у створеній на базі холдингу «Школі м’ясних сомельє», яку очолює бренд-шеф МХП та один з найавторитетніших українських шефів Алекс Юсупов. Сомельє доступною мовою відповідають на всі питання гостей магазину, підказують, яке м'ясо під яку страву взяти, розповідають про походження м'ясної продукції, діляться рецептами та допомагають клієнтам з вибором. За бажанням покупця, вони можуть безкоштовно замаринувати м’ясо безпосередньо у магазині.

Близько половини «М’ясомаркетів» об’єднані з кулінарними відділами, де готують шаурму та донери. Підхід МХП – зробити ці гастрономічні рішення не тільки ситними, але й максимально здоровими. Разом з тим компанія постійно вивчає побажання покупців та приймає рішення по удосконаленню торгової мережі. Найближчим часом планується розширити кулінарну лінійку, суттєво збільшити пропозицію щодо готових страв у магазинах, додали в МХП.

«Розвиток франчайзингової мережі «М’ясомаркет», а також інших гастрономічних форматів МХП – Döner Market та гастростудії «Секрети Шефа» – є практичними кроками втілення стратегії щодо трансформації компанії з сировинної на кулінарну», - зазначив Дмитро Морозов.

За його словами, МХП цілеспрямовано створює справжній маркет-плейс для бізнесу, коли партнери холдингу можуть працювати відразу в декількох форматах, які пропонує компанія. Франчайзі отримують оптимізовані бізнес-процеси в формі франшизи і працюють далі під успішною торговою маркою з гарантованим прибутком.

Фото, інфографіка: МХП