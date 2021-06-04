В Україні вже працює 70 «М’ясомаркетів» МХП
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.
«У вівторок, 1 червня холдинг МХП відкрив 70-ий магазин своєї торгової мережі «М’ясомаркет». За останні 2 місяці відкрилися 10 нових гастрономічних бутиків у різних областях України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що намір компанії у 2021 році – 150 нових торгових точок, що з урахуванням відкритих торік 52 магазинів, розширить торгову мережу «М’ясомаркет» до 200 магазинів.
За словами директора департаменту з розвитку бізнесу клієнтів МХП Дмитра Морозова, амбіційною метою компанії є збереження високого темпу розвитку мережі, який вона демонструє з кінця 2020 року. (За даними Асоціації ритейлерів України, у грудні «М’ясомаркет» показував найвищу динаміку зростання серед всіх без винятку ритейлерів України – ред.) Водночас Морозов підкреслює, що якість має пріоритет над кількістю. Головною для компанії залишається її філософія, яка полягає у турботі про кожного відвідувача.
Близько половини «М’ясомаркетів» об’єднані з кулінарними відділами, де готують шаурму та донери. Підхід МХП – зробити ці гастрономічні рішення не тільки ситними, але й максимально здоровими. Разом з тим компанія постійно вивчає побажання покупців та приймає рішення по удосконаленню торгової мережі. Найближчим часом планується розширити кулінарну лінійку, суттєво збільшити пропозицію щодо готових страв у магазинах, додали в МХП.
«Розвиток франчайзингової мережі «М’ясомаркет», а також інших гастрономічних форматів МХП – Döner Market та гастростудії «Секрети Шефа» – є практичними кроками втілення стратегії щодо трансформації компанії з сировинної на кулінарну», - зазначив Дмитро Морозов.
За його словами, МХП цілеспрямовано створює справжній маркет-плейс для бізнесу, коли партнери холдингу можуть працювати відразу в декількох форматах, які пропонує компанія. Франчайзі отримують оптимізовані бізнес-процеси в формі франшизи і працюють далі під успішною торговою маркою з гарантованим прибутком.
Фото, інфографіка: МХП