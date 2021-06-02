Корисні властивості полуниці

На прилавках ринків та крамниць уже з’явилася перша полуниця. Вона справжня «захисниця» нашого організму, містить багато вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів.

Укрінформ вирішив розповісти чим саме корисна полуниця.

Який склад та калорійність полуниці

Полуниця багата на вітаміни групи В, А, С, Е, РР, К, сахариди, каротин, фолієву кислоту, калій, кальцій, магній, натрій, залізо, цинк, фосфор та органічні кислоти (яблучну і саліцилову), а також клітковину і пектини.

Вона в середньому складається з води – 88% і сухих речовин: розчинних – 8,6%, нерозчинних – 3,2%.

Полуниця має низьку калорійність: в 100 г всього 30 ккал.

Які корисні властивості містить полуниця

- покращує обмін речовин, збуджує апетит, нормалізує роботу кишечника, виводить з організму шлаки, токсини і солі важких металів;

- допомагає схуднути та сприяє розщепленню жирів і нормалізації рівня цукру в крові, попереджає анемію, заповнюючи недолік заліза;

- оздоровлює серцево-судинну систему, сприяє розрідженню крові і запобігає утворенню згустків, також знижує ризик розвитку інфаркту, тромбозу та атеросклерозу;

- допомагає при лікуванні захворювань щитовидної залози, позитивно впливає на обмінні процеси йоду;

- зміцнює імунітет, попереджаючи простудні та інфекційні захворювання;

- має омолоджуючий вплив на організм, посилюючи регенерацію клітин і попереджаючи старіння клітин;

- попереджає суглобові захворювання: артрит, подагру та ін.;

- має легку сечогінну дію, попереджає ряд захворювань сечовивідної системи, а також позбавляє від набряків;

- є профілактичним засобом онкологічних захворювань;

- зміцнює зір і нервову систему, підвищує гемоглобін, знижує рівень холестерину.

Полуниця в косметології

Екстракт полуниці широко використовується в якості інгредієнта для створення різноманітних кремів і масок, тоніків і лосьйонів. Також екстракт полуниці чудово підходить для догляду за тілом, волоссям і шкірою голови.

Коли збирати полуницю

Найкращий час для збору полуниці - ранок, коли вона ще прохолодна. Полуниця вважається дозрілої, коли вона повністю почервоніла (не залишилося зелених кінчиків) і добре тримає форму та ще не стала м'якою. Але щоб полуниця довго зберігалася, збирати її потрібно разом із плодоніжкою.

Як обрати полуницю

Купуючи полуниці, треба звернути увагу, щоб ягоди були міцними та червоними, з гарними плодоніжками. Обирайте полуниці без вм’ятин. Достиглі полуниці мають сильний запах, а у недостиглої полуниці аромат слабкий і маловиразний.

Опуклі насіння на поверхні свідчать про недозрілості ягід, в той час як знаходження насіння в деякому поглибленні гарантує повноцінну зрілість.

Як зберегти полуницю

- в холодильнику можна зберігати протягом 3-5 діб;

- в морозильній камері - до 1 року;

- пом’яти і пересипати цукром у співвідношенні 1:1,5 зберігаються в холодильнику в закритій тарі – протягом 1 року, а у співвідношенні 1:1 - протягом 3 місяців.

Але ємності для зберігання повинні бути виготовлені зі скла або пластику. В мідній, залізній та оцинкованій тарі зберігати полуницю забороняється.

Що можна приготувати з полуниці

З полуниці можна приготувати безліч смачних та оригінальних напоїв та десертів. Її також використовують у приготуванні закусок, салатів і навіть м’ясних страв.

А для кращого засвоєння вітамінів А і Е треба їсти полуницю з вершками або сметаною.

Кому полуниця протипоказана

- маленьким дітям, вагітним жінкам та при грудному вигодовуванні;

- схильним до алергії;

- при підвищеному виділенні шлункового соку, тривалих шлункових і печінкових кольках, гастриті або виразці шлунка;

- при серцево-судинних захворюваннях;

- при індивідуальній непереносимості.

Полуничні цікавинки

- у лютому 2021 року в Ізраїлі була вирощена найбільша на сьогоднішній день ягода полуниці. Її вага – 289 г. Попередній рекорд зареєстровано в Японії, вага тієї ягоди 250 г;

- Італійське місто Немі славиться своїм щорічним святом полуниці. Під час свята в величезну ємність насипають тисячу кг ягід, заливають шампанським і пригощають всіх бажаючих;

- у Бельгії полуниця настільки популярна, що має свій музей;

- найдорожча страва з полуниці коштує майже $1,5 млн в ресторані Arnaud`s - полуниця з кремом, листочок м’яти та п’ятикратний рожевий діамант на кільці;

- найнезвичніша полунична страва - ягода, обсмажена на вершковому маслі і рясно перчена.