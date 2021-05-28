На Прикарпатті у горах збудують центр відпочинку та реабілітації дітей-сиріт

У селі Гошів за ініціативи благодійного фонду зведуть «Дім Ангела», куди дітей запрошуватимуть на вихідні та канікули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Долинська міська рада на своєму сайті.

«Дім Ангела» — це майбутні 270 квадратних метрів затишку в горах, в екологічно чистому регіоні. Одночасно тут зможе перебувати до 25 дітей, які нині перебувають у дитячих будинках, інтернатах, притулках… Волонтери збиратимуть дітей на вихідні й канікули, будуть організовувати зимові та літні табори. Також тут хочуть запровадити багато реабілітаційних послуг, в тому числі іпотерапію, каністерапію, апітерапію, мистецькі та ігрові програми, залучатимуть психологів, досвідчених тренерів та педагогів», - повідомляє Долинська міська рада.

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За їхньою інформацією, ідея проєкту належить БФ «Ти - Ангел». Вартість проєкту - 3 млн грн. За ці кошти планують звести двоповерховий будинок каркасного типу з їдальнею, терасою та спальнями. Для будівництва «Дому Ангела» Долинська ТГ вже виділила земельну ділянку, на рахунку фонду для реалізації проєкту є мільйон гривень. Решта коштів планують залучити від небайдужих.