Бджоли очищують повітря, накопичуючи на своєму тілі мікропластик – вчені

У Данії виявили здатність бджіл утримувати крихітні частинки мікропластику на волохатих ніжках та тілі, що забезпечує очищення повітря

Про це повідомляє National Geographic, передає Укрінформ.

«Бджоли утримують волосками крихітні частинки, які навмисно збирають або просто зустрічають у своїх щоденних подорожах. Ці волоски стають електростатично зарядженими в польоті, що сприяє залученню частинок. Крім пилку, на тіло бджоли потрапляють рослинні залишки, віск і шматочки інших бджіл», – йдеться в повідомленні.

Виявилось, що крім цього до лапок та тіла бджіл прилипає ще один матеріал – пластмаси. Зокрема, 13 різних синтетичних полімерів.

Дослідження медоносних бджіл та мікропластику було проведене у Данії, опубліковане на початку цього року в Science of the Total Environment. Протягом десятиліть вчені використовували бджіл як індикаторів забруднення, відстежуючи важкі метали, пестициди, забруднення повітря та навіть радіоактивні випадіння.

Бджіл заморожували, мили та витирали, щоб видалити частинки. Потім, за допомогою мікроскопа та інфрачервоного світла, частинки сортували за розміром, формою та типом матеріалу. П’ятнадцять відсотків становив мікропластик.

Читайте також: В Африці з пластикових відходів виготовляють цеглу

«Ця робота вперше демонструє можливість використання медоносних бджіл як біоіндикатора для присутності МП (мікропластику) у навколишньому середовищі», - кажуть вчені.