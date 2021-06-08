„Лікувальні” спеції: що таке і з чим їх їсти

Хочете схуднути – приправте їжу корицею, а щоб зберегти молодість – куркумою

Можна купити в аптеці вітамінний комплекс, а можна заглянути на полицю зі спеціями – там напевно знайдеться багато корисного! Трави й спеції – природне джерело антиоксидантів. Вони сприяють підвищенню роботи мозку і допомагають позбутися стресу. Допоможуть позбутися від здуття живота, вивести токсини, прискорити метаболізм, зміцнити імунну систему, скинути вагу… Якщо правильно і раціонально використовувати ці натуральні добавки, то можна не тільки смачно поїсти, а й покращити здоров’я.

Звичайно, не варто додавати в кожну свою страву велику кількість приправ. Важливо використовувати їх у правильному співвідношенні. Правильно зібрати свій "маст-хев" спецій допомогла дієтолог-консультант Яна Кравченко.

КУРКУМА – ВСЬОМУ ГОЛОВА

Нема причин не тримати куркуму на кухні – вона універсальна, без специфічного смаку і безмежно корисна. Ця спеція здатна виводити з організму важкі метали і радіонукліди. Своєю антиоксидантною дією допомагає також уповільнити процеси старіння, що робить її найкориснішою антивіковою спецією.

Також куркума відновлює організм на клітинному рівні, нормалізує рівень холестерину в крові та зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і атеросклерозу, покращує роботу кишківника й допомагає справлятися з хронічною діареєю, метеоризмом, виразковим колітом та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунну систему, допомагає помітно підвищити імунітет і навіть боротися з раковими захворюваннями, покращує роботу мозку, допомагає під час схуднення, знижуючи тягу до солодкого та активно спалюючи жири.

«Додаючи куркуму до страв, можна значно понизити глікемічний індекс продукту. Добова норма – 0,5 ч.л. в день, можна додавати порошок до страв. Добре поєднується з салатами, м’ясом та рисом», – пояснює наша експертка Яна Кравченко.

КМИН ВІТАМІННИЙ І АНТИСЕПТИЧНИЙ

Не кожен любить сорти хліба, притрушені кмином. Яскраво виражений його присмак подобається не усім, а полюбити варто. Насамперед кмин корисний, тому що містить велику кількість вітаміну Е. Насіння наділено тонізуючими, седативними, спазмолітичними, бактерицидними й жовчогінними властивостями.

«Кмин застосовують для нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту (врегулювання роботи шлунка й кишківника, придушення процесів гниття і бродіння), для лікування гастриту, спазмів шлунка. Допомагає перетравлювати їжу. Тому його так широко застосовують у випічці та маринадах», – пояснює дієтолог.

Мелений кмин додають до страв, які не піддаються тепловій обробці, – салатів, паштетів, сирів. Ціле насіння кмину вживається для приготування різних виробів з тіста, додається до червоного буряка, свіжої та квашеної капусти, у картоплю, супи, ковбаси. Добова норма – 1 чайна ложка за відсутності протипоказань.

ТА САМА БАГАТОГРАННА ЛАМІНАРІЯ

Хочеться відзначити ламінарію саме як приправу. У вигляді порошку вона значно відрізняється від тієї, що продається у вигляді салату, – не містить консервантів та оцту.

Ламінарія – це дуже насичений йодом продукт, який дозволяє виводити з організму свинець і важкі метали, стимулює роботу щитовидної залози, звільняє організм від закрепів і нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Допомагає полегшити хронічний атеросклероз, а також служить профілактичним засобом, знижуючи ризики розвитку даного захворювання. Завдяки вмісту в ламінарії альдегідів, вона пов'язує радіонукліди і виводить їх з організму, тим самим впливаючи на відновлення і підтримання правильного кислотно-лужного середовища і водного балансу.

«Також варто відзначити, що ці напрочуд корисні водорості ще не навчилися вирощувати штучно, а від цього, як правило, якість сировини тільки виграє. Денна норма 0,5-1 ч.л., вживаємо, додаючи до страв або замість солі за відсутності індивідуальних протипоказань (таких, як алергія, наприклад – ред.)», – каже дієтолог.

ЛАВРОВИЙ ЛИСТ Й ОЧИСНІ ДІЄТИ

Здавалося б – що з того листа взяти? Трохи навару та аромату хіба. Дуже поверхневе та помилкове судження! «Вживання лаврового листа сприяє підвищенню імунітету, що дуже актуально в період застуд. Цей ефект забезпечується за рахунок присутності фітонцидів, дія яких спрямована на знищення хвороботворних бактерій», – розповідає дієтолог.

Лавровий лист сприяє поліпшенню апетиту й прискоренню травних процесів, екстракт рослини показує високу ефективність при виведенні шлаків з організму. Багато дієтологів включають рослину до складу дієт, використовуючи його в процедурах очищення організму. Також лавровий лист застосовується при загостренні артриту, шкірних хвороб. Має сечогінну й дезинфікуючу дію.

Універсальна пряність використовується в супах, маринадах, м’ясних і рибних стравах. При консервації томатів, кабачків, огірків ці листочки теж незамінні. Денна норма – 1,5 г у стравах (жувати і ковтати не потрібно).

ТАКА ВДАЛА СУМІШ ПЕРЦІВ

Червоний перець є профілактичним засобом від серцево-судинних захворювань, здатним знижувати рівень холестерину в крові. Чорний перець, вжитий нами, збільшує енергію нервової системи і силу травних органів, значно зміцнює м'язи, відриває мокротиння, покращує апетит. Рожевий перець відомий як антибактеріальний засіб. Завдяки деяким властивостям, легко бореться із захворюваннями, викликаними активізацією бактерій.

Білий перець має здатність очищати організм від радіації й токсинів. Регулярне вживання підвищує імунітет, знижує ризик утворення ракових клітин, виникнення захворювань серцево-судинної системи та печінки. Усуває неприємний запах з рота, знезаражує слизову, зміцнює ясна. Властивості білого перцю здатні підвищувати тонус, стресостійкість, нормалізувати тиск та стимулювати апетит. Тож напевне варто занести до родинної кулінарної книги кілька рецептів страв, де чудодійна суміш цих перців вдало застосовується.

«Вживаються в невеликій кількості, ¼-½ кавової ложечки в день. Суміш перців зміцнює імунну систему, підтримує циркуляцію крові й обмін речовин, покращує апетит і травлення, надає стимулюючу дію», – пояснює Яна Кравченко.

КОРИЦЯ ПРОТИ ЗАЙВОЇ ВАГИ

Ця ароматна спеція багата залізом, кальцієм, марганцем. У ній містяться речовини, які працюють як антиоксиданти, захищаючи клітини від пошкоджень, що викликані шкідливим навколишнім середовищем і неправильним харчуванням. Кориця сприяє поліпшенню кровообігу, а її аромат допомагає роботі мозку. Крім того, кориця підвищує загальний тонус і зміцнює імунітет. Спеція також сприяє активізації обміну речовин.

«Хочете схуднути – приправте їжу корицею. Ця спеція також вважається найкращим другом діабетиків, оскільки ефективно регулює рівень глюкози в крові й знижує високий артеріальний тиск. Кориця допомагає контролювати пристрасть до солодкого: при вдиханні аромату кориці створюється відчуття ситості й заспокоєння», – каже дієтолог.

Рекомендується додавати корицю в ранковий чай, каву, яблучні пироги і випічку, а також у вівсянку або просто у фруктову нарізку. Денна норма – ½ чайної ложки. Вам гарантовано сподобається.

СПЕЦІЇ, ЯКИМИ НЕ ВАРТО ЗЛОВЖИВАТИ

Всі приправи, вживані правильною мірою, сприятливо впливають на організм. Проте є деякі спеції, вживання яких необхідно контролювати. Ефект багатьох приправ залежить від того, в якій кількості ви їх використовуйте. Існують деякі протипоказання, і перед тим, як додати будь-яку нову для вас спецію, краще вивчити її властивості й побічні ефекти, а також проконсультуватися з лікарем-дієтологом.

● Мускатний горіх – у великих кількостях може викликати підвищене занепокоєння, тахікардію, високий кров'яний тиск і психомоторне збудження. Якщо споживати від п'яти до семи грамів мускатного горіха в день, токсичні ефекти можуть почати проявлятися одразу.

● Сіль – у ній міститься натрій, необхідний для підтримки стабільного рівня води в організмі. Але головне – міра. В надлишку сіль затримує воду в організмі.

● Чилі та інші гострі перці – мають судинорозширювальні властивості, але в більших кількостях гострий перець може викликати подразнення травного тракту.

● Зірчастий аніс – допомагає зменшити судоми у дітей, проте вживання його в дуже високих концентраціях може призвести до зворотного ефекту і викликати ще й сонливість, блювоту та діарею.

ПРОТИПОКАЗИ ТЕЖ ІСНУЮТЬ

Незважаючи на користь спецій, вони мають і такі властивості, що можуть нашкодити комусь персонально. Треба враховувати певні обставини, якщо збираєтеся присісти на спецієтерапію.

● Регулярне вживання у великих кількостях куркуми та кмину підсилює або послаблює дію багатьох лікарських препаратів.

● Хворим з гастритами й іншими шлунковими захворюваннями гострий червоний і чорний перець необхідно вживати з обережністю. Навіть здоровим людям, щоб уникнути опіку слизової, не варто перевищувати дозу в 6 зерняток або ¼ ч.л. меленої спеції за раз.

● Лавровий лист знижує згортання крові, його не можна вживати людям, схильним до кровотеч, а також небажано – вагітним і матерям, що годують немовлят груддю.

● Мускатний горіх має безліч переваг: знімає втому, покращує пам’ять, стимулює кровообіг, покращує травлення. Однак вживати його треба в невеликих дозах, оскільки в разі передозування можливі головний біль, прискорене серцебиття, запаморочення.

● Корицю не можна приймати при відкритих і закритих кровотечах. Дія кориці прискорює цей процес. Також не радять її гіпертонікам, жінкам на ранніх стадіях вагітності та тим, у кого хвора печінка.

● Спеції слід класти у страву в невеликій кількості. Якщо переборщити, наприклад, з перцем або корицею, то буде відчуватися тільки смак прянощів, а не приготованого продукту.

● Не перестарайтеся зі спеціями на вечерю, інакше надлишок енергії завадить заснути. Найоптимальніший час для гарненько приправлених страв – сніданок і обід.

Олена Грицак, Київ