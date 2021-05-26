Експерт: На ринку України близько 50% іграшок - сумнівної якості

На ринку України продається близько 50% дитячих іграшок сумнівної якості; нерідко цей товар заборонений у Європейському Союзі.

Про це в Укрінформі під час пресконференції «Небезпечні дитячі іграшки – реалії сьогодення?!» розповіла виконавча директорка ГС «Українська асоціація індустрії іграшок» Наталія Іваненко, повідомляє кореспондент агентства.

«На ринку України 50 на 50 - близько 50% іграшок є сумнівної якості. Часто є приклад того товару, який заборонений до реалізації в Європейському Союзі, а в нас у магазині такі іграшки продаються. Часто такі іграшки мають хімічний тип ризику, але батьки про це нічого не знають. По Україні лише 144 позиції заборонено для реалізації на ринку», - розповіла Іваненко.

Вона зазначила, що батьки декларують, що їх найбільше турбує безпечність іграшки, але на практиці вони не знають, як відрізнити безпечну іграшку від небезпечної, а попит породжує пропозицію.

«Ми хочемо, щоб хоча б продавці розуміли, що таке технічний регламент безпечності іграшок, яким вимогам має відповідати товар. Вся декларація про іграшку має бути українською мовою, і вся інформація про виробника повинна відповідати тій інформації, яка відповідає іграшці», - підкреслила експерт.

Вона також нагадала, як можна обрати безпечну іграшку. Насамперед товар потрібно оцінити за зовнішнім виглядом: як нанесено фарбу, як закріплено деталі, яке маркування. Запитати про декларацію про відповідність, ідентифікувати продавця на випадок проблем з іграшкою, запитати, чи нададуть фіскальний або товарний чек. Оцінити ціну - якщо іграшка імпортного виробництва, вона не може коштувати 21 гривню. Можна перевірити походження іграшки за QR-кодом. Якщо це м’яка іграшка, на ній не повинно бути написано, що це сувенір.

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Особлива увага має приділятися вибору іграшок, які використовуються влітку, таких як надувні круги, форми для піску тощо, загалом усі іграшки для теплої пори року, бо на сонці іграшка буде нагріватися і можуть випаровуватися шкідливі речовини. Також треба ретельно обирати дитячу косметику, бо в ній теж може бути хімічний тип ризику.

Експерт порадила особливо обережно ставитися до купівлі іграшок через інтернет.

Фото з відкритих джерел