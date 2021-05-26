На Житомирщині вирощують гігантські креветки у домашніх умовах

Професорка «Житомирської політехніки» розробляє технології, які можуть знизити ціну на цей вид креветок для українців.

Про це повідомляє Суспільне Житомир, передає Укрінформ.

Вже два роки Олена Уваєва працює над технологією вирощування на Поліссі гігантських креветок, природнім середовищем для яких є Мала Азія.

«Батьківщина креветок – це тропічний клімат, це 28 градусів і, зрозуміло, що в наших умовах треба, щоб в акваріумі був нагрівач. Вирощування цих креветок в наших умовах є специфічним. Хоча сам вид є прісноводним, але личинки вирощують у морській воді», - зазначила науковиця.

За її словами, цьому виду креветок необхідно 5-6 місяців для товарного виду, а прісноводним ракам – 2-4 роки.

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Крім технології вирощування креветок, Олена Уваєва розробляє рецептуру кормів для них.

Фото: Суспільне Житомир