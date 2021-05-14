Закарпатські рибалки власним коштом випустили в річки Ужгорода мальків стерляді

Осетрових придбали для річок Уж та Латориця по 25 гривень за екземпляр.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова ГО «Асоціація рибалок Ужгорода» Остап Палінчак.

За його словами, стерлядь - це одна з найдавніших риб у світі, майже зникла сьогодні в річках регіону.

«Цей вид існував ще до динозаврів. Та люди вирішили, що її непотрібно. Майже повністю знищена риба діяльністю людини, в основному через дамби та неконтрольований вилов. У розвинених країнах існують спеціальні програми по відновленню популяції аборигенних видів риб, що зазнали впливу людини. У нас на це, на жаль, не зважають. Але ми в Асоціації думаємо інакше, тому коштами рибалок у водойми Закарпаття вселено дві сотні таких красунь», - сказав Палінчак.

За його словами, мальків закупили в сусідній області на рибофермі.

Запустили мальків в Латорицю та Уж — детальніше про місця зариблення в Асоціації не повідомляють, бо це створюватиме подальшу загрозу для риби.

Як пояснив Палінчак, загалом такі акції сприяють відновленню іхтіологічного різноманіття в річках Закарпаття.

В Асоціації рибалок Ужгорода нагадують, що стерлядь занесена до Червоної книги України і штраф за вилов однієї особини складає 48 тисяч гривень.

Фото: Асоціація рибалок Ужгорода,Фейсбук