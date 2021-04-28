У водойми Херсонщини випустили 1,5 мільйона мальків щуки

У водойми Херсонської області випустили 1,5 млн мальків щуки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

З метою забезпечення реалізації державної політики та виконання програми розвитку рибного господарства Херсонської області розпочались заходи із зариблення водойм мальками аборигенних видів риб.

"Так, протягом 26-27 квітня за рахунок державного бюджету зариблене пониззя р. Дніпро та Каховського водосховища у Каховському районі Херсонської області. До водойм випущено 1 523 969 екземплярів мальків щуки. Вага одного становила близько 104 мг", - ідеться у повідомленні.

Зарибок виростили у державній установі "Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб".

"За наявності кормової бази восени вага щуки складе до 500 грамів. Наразі основне завдання – максимально допомогти відновити природні популяції риб. Тому дуже важливо здійснювати подібні заходи, далі риба буде самовідновлюватися", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня на Миколаївщині до Південного Бугу вселили близько 4 тонн екземплярів однорічок коропу та білого амура.

Фото з відкритих джерел