На Тернопільщині озеленюють міжнародну автотрасу М-19

У Тернопільській області пів тисячі дубів та три сотні саджанців самшиту відтепер ростуть на ділянці автошляху Доманове - Ковель - Чернівці - Теребляче.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці Служби автомобільних доріг в Тернопільській області.

«Дві алеї дерев та кущів висадили вздовж траси М-19. Пів тисячі дубів та три сотні саджанців самшиту відтепер ростуть у смузі відведення автошляху Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, ремонтованої за програмою «Велике будівництво» ділянки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протяжність кожної зеленої зони сягає маже 700 метрів. Через кілька років ці рослини не тільки поглинатимуть шкідливі для навколишнього середовища речовини, але й створять природний захист автошляху від снігових заметів.

Як повідомляло агентство, на Тернопільщині 145 км автошляху М-19 почали відновлювати торік. Цього року планують завершити роботи на 4-х ділянках, на окремих з яких, разом із встановленням бар’єрного огородження, тротуарів у населених пунктах, облаштовуватимуть зелені насадження.

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Усього ж цього року Служба автомобільних доріг в Тернопільській області планує відновити понад 200 км доріг державного значення, будівництво яких здійснюється за європейськими стандартами безпеки руху та екологічними вимогами.

Фото: https://www.facebook.com/ternopil.ukravtodor