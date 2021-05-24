Google презентував застосунок для виявлення шкірних захворювань

Google презентував застосунок для виявлення шкірних захворювань

Укрінформ
Компанія Google представила додаток на основі штучного інтелекту, який може проаналізувати стан шкіри, волосся, нігтів та діагностувати ймовірні захворювання.

Про це йдеться у блозі Google, передає Укрінформ.

За словами розробників, люди, у яких виникають проблеми зі шкірою найчастіше гуглять симптоми. Кількість таких пошукових запитів за рік складає понад 10 мільярдів.

Алгоритм враховує наступні фактори - вік, стать, раса та тип шкіри. У додатку користувач має зробити три знімки проблемних зон із різних сторін. Штучний інтелект може розпізнати 288 станів шкіри, нігтів і волосся. До того ж, застосунок відображатиме інформацію, перевірену дерматологом та відповіді на поширені запитання, а також подібні зображення з інтернету.

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За даними Google, у 84% випадків один із трьох варіантів, які система пропонує як імовірну хворобу, є правильним. Було проведено понад 1000 тестів на зображеннях.

Компанія розробляла застосунок три роки. Запустити додаток планують до кінця 2021 року.

Фото з відкритих джерел 

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