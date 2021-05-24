Google презентував застосунок для виявлення шкірних захворювань

Компанія Google представила додаток на основі штучного інтелекту, який може проаналізувати стан шкіри, волосся, нігтів та діагностувати ймовірні захворювання.

Про це йдеться у блозі Google, передає Укрінформ.

За словами розробників, люди, у яких виникають проблеми зі шкірою найчастіше гуглять симптоми. Кількість таких пошукових запитів за рік складає понад 10 мільярдів.

Алгоритм враховує наступні фактори - вік, стать, раса та тип шкіри. У додатку користувач має зробити три знімки проблемних зон із різних сторін. Штучний інтелект може розпізнати 288 станів шкіри, нігтів і волосся. До того ж, застосунок відображатиме інформацію, перевірену дерматологом та відповіді на поширені запитання, а також подібні зображення з інтернету.

За даними Google, у 84% випадків один із трьох варіантів, які система пропонує як імовірну хворобу, є правильним. Було проведено понад 1000 тестів на зображеннях.

Компанія розробляла застосунок три роки. Запустити додаток планують до кінця 2021 року.

Фото з відкритих джерел