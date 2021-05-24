Харків'янин встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест

Харків'янин Валентин Сипавін встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест - найвищу вершину планети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 4sport.ua.

«23 травня 2021 року на вершину світу - гору Еверест - серед інших, піднялися і два українські альпіністи. Ними стали харків'янин Валентин Сипавін та альпіністка з Дніпра Ірина Караган. Сходження відбувалося з південної, непальської сторони за стандартним маршрутом з використанням кисневих балонів і допомоги шерп», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Сипавін встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест - це вже його четверте сходження.

Для Ірини Караган це перше сходження на восьмитисячник, до того ж вона стала четвертою українкою, яка побувала на вершині Евересту.

Загалом станом на 23 травня 2021 року за всю історію на вершині побувало 29 українців, які здійснили 35 успішних сходжень.

Як повідомлялося, 38-річний харків'янин Валентин Сипавін - багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України з альпінізму. З 2001 року підкорив Еверест, Ельбрус, Казбек, Монблан, Кіліманджаро та інші вершини.

Нагадаємо, що першою українкою, яка підкорила найвищу вершину світу. стала альпіністка із Мукачева Ірина Галай. Вона здійснила сходження на Еверест у 2016 році.

Фото з відкритих джерел