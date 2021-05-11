Корисні властивості спаржі
В Україні розпочався сезон спаржі, який триватиме до середини червня. Спаржа або аспарагус є дуже корисними для організму, її вживають як просто в їжу, так і як приправу.
Укрінформ вирішив розказати чим саме корисна спаржа.
Склад і калорійність спаржі
У стеблах і листках містяться:
- органічні кислоти і крохмаль;
- моносахариди та дисахариди;
- зола і клітковина;
- залізо, натрій, кальцій і магній;
- фосфор;
- велика кількість води;
- вітаміни К і РР;
- токоферол і тіамін;
- рибофлавін і ретинол;
- вітамін С;
- фолієва кислота;
- піридоксин;
- ніацин;
- кумарин;
- сапонін.
Щодо калорійності - спаржа вважається дієтичним продуктом, адже в 100 г міститься всього лише до 30 ккал.
Корисні властивості спаржі
- допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск;
- нормалізує серцевий ритм і служить профілактикою інфарктів;
- зміцнює судинні стінки і перешкоджає розвитку інсультів;
- знижує рівень глюкози в крові;
- очищає організм від шлаків, зайвих солей і токсинів — в цьому полягає користь спаржі для печінки;
- надає омолоджуючу дію на клітини;
- допомагає роботі нирок та усуває набряки, захищає від утворення ниркових каменів;
- покращує роботу кишечника і шлунка, прискорює обмін речовин;
- піднімає імунітет і захищає організм від розвитку ракових пухлин;
- позитивно впливає на зір;
- позитивно впливає на нервову систему і діяльність мозку.
Протипоказання вживання спаржі
Спаржу не рекомендують вживати:
- особам з алергією на продукт;
- людям у яких хвороби шлунково-кишкового тракту (виразка шлунку і дванадцятипалої кишки).
Крім того, лікарі не рекомендують вживати спаржу при циститі, простатиті і суглобовому ревматизмі.
Дітям до 2-х років спаржу вживати також не можна.
Які види спаржі зустрічаються у продажу
У продажу зустрічається зелена, світло-фіолетова й біла спаржа. Це один вид рослини, вирощений при різному освітленні. Зелена спаржа росте на відкритому сонці, біла росте під землею, а фіолетовій дозволено трішки висунути голівку із землі.
Як обирати і зберігати спаржу
При купівлі продукту потрібно звертати увагу на свіжість спаржі. Також її зрізи повинні бути твердими й сухими, а голочки щільними.
У холодильнику спаржу зберігають не більше 3 днів. Спочатку зі спаржі потрібно зрізати сухуваті кінчики десь на один сантиметр, а потім зробити такі собі букети, зв'язавши 10-15 штук одночасно. В стакан налити води, поставити туди букети і накрити зверху звичайним пакетом. В такому вигляді в холодильнику спаржа може протриматись свіжою та апетитною тиждень. Лише воду варто періодично міняти.
Що готують з спаржі
Зі спаржі роблять вишукані закуски, салати, супи, гарніри, додають у відкриті пироги і тарти, фрітати і інші легкі страви.
Головний секрет смачної спаржі полягає в тому, що її потрібно готувати лише злегка.
Цікавинки про спаржу
Спаржа багаторічна культура, при належному догляді вона може рости на одному місці до 17-20 років і зберігати відмінну продуктивність.
Якість спаржі, що надходить на ринок в Євросоюзі, контролюється відповідними органами. За стандартами стебло спаржі повинно бути прямим і рівним та мати довжину 22 см і діаметр 16-26 мм, а спаржева плоть повинна бути тугою і пружною. Спаржа ділиться на чотири класи якості, залежно від товщини стебла.
Спаржа дуже швидко зростає - при сприятливих умовах за 1 добу стебло спаржі може зрости до 10 см.
З дорослої рослини 3-4-го року вирощування можна знімати 40-50 пагонів довжиною близько 20 см.
Врожайність у спаржі — 2,1 кг/м², в особливо вдалі роки 3,5-4 кг/м².
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