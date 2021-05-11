Корисні властивості спаржі

Корисні властивості спаржі

Інфографіка
Укрінформ

В Україні розпочався сезон спаржі, який триватиме до середини червня. Спаржа або аспарагус є дуже корисними для організму, її вживають як просто в їжу, так і як приправу.

Укрінформ вирішив розказати чим саме корисна спаржа.

Склад і калорійність спаржі

У стеблах і листках містяться:

  • органічні кислоти і крохмаль;
  • моносахариди та дисахариди;
  • зола і клітковина;
  • залізо, натрій, кальцій і магній;
  • фосфор;
  • велика кількість води;
  • вітаміни К і РР;
  • токоферол і тіамін;
  • рибофлавін і ретинол;
  • вітамін С;
  • фолієва кислота;
  • піридоксин;
  • ніацин;
  • кумарин;
  • сапонін.

Щодо калорійності - спаржа вважається дієтичним продуктом, адже в 100 г міститься всього лише до 30 ккал.

Корисні властивості спаржі

  • допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск;
  • нормалізує серцевий ритм і служить профілактикою інфарктів;
  • зміцнює судинні стінки і перешкоджає розвитку інсультів;
  • знижує рівень глюкози в крові;
  • очищає організм від шлаків, зайвих солей і токсинів — в цьому полягає користь спаржі для печінки;
  • надає омолоджуючу дію на клітини;
  • допомагає роботі нирок та усуває набряки, захищає від утворення ниркових каменів;
  • покращує роботу кишечника і шлунка, прискорює обмін речовин;
  • піднімає імунітет і захищає організм від розвитку ракових пухлин;
  • позитивно впливає на зір;
  • позитивно впливає на нервову систему і діяльність мозку.

Протипоказання вживання спаржі

Спаржу не рекомендують вживати:

  • особам з алергією на продукт;
  • людям у яких хвороби шлунково-кишкового тракту (виразка шлунку і  дванадцятипалої кишки).

Крім того, лікарі не рекомендують вживати спаржу при циститі, простатиті і суглобовому ревматизмі.

Дітям до 2-х років спаржу вживати також не можна.

Які види спаржі зустрічаються у продажу

У продажу зустрічається зелена, світло-фіолетова й біла спаржа. Це один вид рослини, вирощений при різному освітленні. Зелена спаржа росте на відкритому сонці, біла росте під землею, а фіолетовій дозволено трішки висунути голівку із землі.

Як обирати і зберігати спаржу

При купівлі продукту потрібно звертати увагу на свіжість спаржі. Також  її зрізи повинні бути твердими й сухими, а голочки щільними. 

У холодильнику спаржу зберігають не більше 3 днів. Спочатку зі спаржі потрібно зрізати сухуваті кінчики десь на один сантиметр, а потім зробити такі собі букети, зв'язавши 10-15 штук одночасно. В стакан налити води, поставити туди букети і накрити зверху звичайним пакетом. В такому вигляді в холодильнику спаржа може протриматись свіжою та апетитною тиждень. Лише воду варто періодично міняти.

Що готують з спаржі

Зі спаржі роблять вишукані закуски, салати, супи, гарніри, додають у відкриті пироги і тарти, фрітати і інші легкі страви. 

Головний секрет смачної спаржі полягає в тому, що її потрібно готувати лише злегка.

Цікавинки про спаржу

Спаржа багаторічна культура, при належному догляді вона може рости на одному місці до 17-20 років і зберігати відмінну продуктивність.

Якість спаржі, що надходить на ринок в Євросоюзі, контролюється відповідними органами. За стандартами стебло спаржі повинно бути прямим і рівним та мати довжину 22 см і діаметр 16-26 мм, а спаржева плоть повинна бути тугою і пружною. Спаржа ділиться на чотири класи якості, залежно від товщини стебла.

Спаржа дуже швидко зростає - при сприятливих умовах за 1 добу стебло спаржі може зрости до 10 см.

З дорослої рослини 3-4-го року вирощування можна знімати 40-50 пагонів довжиною близько 20 см.

Врожайність у спаржі — 2,1 кг/м², в особливо вдалі роки 3,5-4 кг/м².

Фото: Pixabay

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-