В Україні розпочався сезон спаржі, який триватиме до середини червня. Спаржа або аспарагус є дуже корисними для організму, її вживають як просто в їжу, так і як приправу.

Укрінформ вирішив розказати чим саме корисна спаржа.

Склад і калорійність спаржі

У стеблах і листках містяться:

органічні кислоти і крохмаль;

моносахариди та дисахариди;

зола і клітковина;

залізо, натрій, кальцій і магній;

фосфор;

велика кількість води;

вітаміни К і РР;

токоферол і тіамін;

рибофлавін і ретинол;

вітамін С;

фолієва кислота;

піридоксин;

ніацин;

кумарин;

сапонін.

Щодо калорійності - спаржа вважається дієтичним продуктом, адже в 100 г міститься всього лише до 30 ккал.

Корисні властивості спаржі

допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск;

нормалізує серцевий ритм і служить профілактикою інфарктів;

зміцнює судинні стінки і перешкоджає розвитку інсультів;

знижує рівень глюкози в крові;

очищає організм від шлаків, зайвих солей і токсинів — в цьому полягає користь спаржі для печінки;

надає омолоджуючу дію на клітини;

допомагає роботі нирок та усуває набряки, захищає від утворення ниркових каменів;

покращує роботу кишечника і шлунка, прискорює обмін речовин;

піднімає імунітет і захищає організм від розвитку ракових пухлин;

позитивно впливає на зір;

позитивно впливає на нервову систему і діяльність мозку.

Протипоказання вживання спаржі

Спаржу не рекомендують вживати:

особам з алергією на продукт;

людям у яких хвороби шлунково-кишкового тракту (виразка шлунку і дванадцятипалої кишки).

Крім того, лікарі не рекомендують вживати спаржу при циститі, простатиті і суглобовому ревматизмі.

Дітям до 2-х років спаржу вживати також не можна.

Які види спаржі зустрічаються у продажу

У продажу зустрічається зелена, світло-фіолетова й біла спаржа. Це один вид рослини, вирощений при різному освітленні. Зелена спаржа росте на відкритому сонці, біла росте під землею, а фіолетовій дозволено трішки висунути голівку із землі.

Як обирати і зберігати спаржу

При купівлі продукту потрібно звертати увагу на свіжість спаржі. Також її зрізи повинні бути твердими й сухими, а голочки щільними.

У холодильнику спаржу зберігають не більше 3 днів. Спочатку зі спаржі потрібно зрізати сухуваті кінчики десь на один сантиметр, а потім зробити такі собі букети, зв'язавши 10-15 штук одночасно. В стакан налити води, поставити туди букети і накрити зверху звичайним пакетом. В такому вигляді в холодильнику спаржа може протриматись свіжою та апетитною тиждень. Лише воду варто періодично міняти.

Що готують з спаржі

Зі спаржі роблять вишукані закуски, салати, супи, гарніри, додають у відкриті пироги і тарти, фрітати і інші легкі страви.

Головний секрет смачної спаржі полягає в тому, що її потрібно готувати лише злегка.

Цікавинки про спаржу

Спаржа багаторічна культура, при належному догляді вона може рости на одному місці до 17-20 років і зберігати відмінну продуктивність.

Якість спаржі, що надходить на ринок в Євросоюзі, контролюється відповідними органами. За стандартами стебло спаржі повинно бути прямим і рівним та мати довжину 22 см і діаметр 16-26 мм, а спаржева плоть повинна бути тугою і пружною. Спаржа ділиться на чотири класи якості, залежно від товщини стебла.

Спаржа дуже швидко зростає - при сприятливих умовах за 1 добу стебло спаржі може зрости до 10 см.

З дорослої рослини 3-4-го року вирощування можна знімати 40-50 пагонів довжиною близько 20 см.

Врожайність у спаржі — 2,1 кг/м², в особливо вдалі роки 3,5-4 кг/м².

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