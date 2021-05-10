Квітковий рай: як Буковину «завоювали» тюльпанові й лавандові поля

Плантації чудових квітів у Чернівецькій області перетворюються на її туристичну родзинку

Цілих 3 гектари чи то поля, чи то парку вкриті квітковим різнобарв’ям. На них висаджені 3 мільйони цибулин, і то яких – відбірних голландських. Понад 160 різновидів тюльпанів прикрашають цей куточок Буковини просто зараз – піоновидні, ліліовидні тюльпани, тюльпан «Папуга»… Якби не люди навкруги, можна було б уявити, що навколо просто якийсь тюльпановий рай.

Уперше поле тюльпанів на території Чернівецької області висадили у 2005 році. Відтоді практично щороку на Буковину з’їжджаються тисячі туристів помилуватися красою квітів. У 2018 році у селі Мамаївці започаткували проведення щорічного фестивалю тюльпанів. На жаль, через пандемію коронавірусу й запроваджені карантинні заходи фестиваль не проводили останні два роки поспіль.

Владислав Венгринюк

Але туристи не переставали їздити. За словами власника тюльпанового поля у селі Мамаївці Владислава Венгринюка, минулого року територія їхнього поля була зачинена для відвідувачів увесь період цвітіння, але довелося наймати кількох людей, які просто ходили по периметру огорожі й пояснювали бажаючим помилуватися квітами, що заходити не можна.

Цьогоріч у власників також не було впевненості, що зможуть запросити людей на період активного цвітіння тюльпанів. На щастя, помилуватися українським «Кекенхофом» нам таки вдалося.

ЗАРАДИ АРОМАТІВ І ФОТОСЕСІЙ

Відкрили обидва тюльпанові поля Буковини для відвідувачів у період перших вихідних травня, коли розквітла більш як третина площі насаджень. Кореспондент Укрінформу встиг уже двічі відвідати поле квітів у Мамаївцях – зробити виїзд на вихідні з сім’єю, а вдруге – вже з фотокореспондентом.

За перші два дні роботи тюльпанове поле у селі Мамаївці відвідали понад півтори тисячі туристів з різних куточків країни, хвалиться власник поля. Люди приїжджають цілими сім’ями, прогулюються територією, фотографуються на різних локаціях.

Анна з чоловіком та сином зараз живуть у Києві, а на Великдень приїхали до Чернівців провідати родичів. А тут – тюльпановий рай. Ну як не сфотографуватися на найпопулярнішій фотолокації – великій гойдалці перед плантацією різнокольорових тюльпанів?

«Уперше дізналася про тюльпанове поле ще кілька років тому з соцмереж. Ми також тут були і позаминулого року – дуже сподобалося! Є де насолодитися запахом квітів», – розповідає жінка.

Біля басейну з квітами, які ростуть у великих чашах посеред води, дві дівчини проводять фотосесію для соцмереж. Сюди саме підходять працівники полити квіти. Дівчина води не боїться й продовжує фотографувати подругу: на фоні крапель будуть ще кращі знімки. «Поки я даватиму інтерв’ю, зніми бекстейдж для Інсти», – просить її подруга, готуючись відповідати на мої запитання. Каже, приїхали з Чернівців саме заради крутої фотосесії для соцмереж. «Здивована, що я часто цією дорогою проїжджала і жодного разу не відвідала поле квітів, не звертала уваги просто. Але цього року ми вже чекали із нетерпінням, коли відкриють тюльпанові клумби», – каже чернівчанка Катерина.

Найбільше дівчатам сподобалися водні локації – басейн із «плаваючими» квітами та невеличке озерце з рибками й човном. Ще б пак: тут, як і біля гойдалок, утворилися цілі черги з охочих позувати перед камерами. Самими прогулянками між квіток ситим не будеш, розуміють організатори тюльпанового фестивалю. Тому для фотосесій на території передбачені стильні крісла, дитячі й дорослі велосипеди, є затишна ковдра із великоднім кошиком, мопед із квітами та вирощеними лимонами з апельсинами, бетонні кільця із клумбами квітів усередині.

На тюльпанові поля приїжджають й організованими групами. Ось прибув цілий клас із супроводом – діти ніяк не можуть натішитись, а вчителі намагаються зробити побільше гарних фотографій своїх учнів та роблять їм зауваження, щоб не витоптували та не зривали квіти.

«Вже давно хотіли з дітками приїхати на тюльпанове поле, радіємо, що нарешті вдалося. Діти у захваті від такого різноманіття квітів», – говорить вчителька Ольга Пожидаєва.

Ще однією групою прибули туристи з Тернополя. «На Тернопільщині є лавандове поле, але воно ще не розквітло. Поки що милуємося чернівецькими тюльпанами», – посміхаються тернополянки Ніка та Уляна.

Коли від тюльпанів починає мерехтіти в очах, є на що й відволіктися. На території облаштували кілька атракціонів для дітей – гірка, батут, тир, ходять аніматори у вигляді величезних зайців, з якими полюбляють фотографуватися діти. Поряд продають шашлики, солодку вату, морозиво, інші снеки. Невеличкий ярмарок доповнює торгівля тюльпановими цибулинками. При вході висить нагадування, що квіти зривати не можна. А придбати сортову цибулинку за 25 гривень – будь ласка. Для цього є спеціально відведені клумби, які не використовують для фотозон. Там висаджують різні сорти тюльпанів спеціально для продажу квітів із цибулинами.

Здавалося б – гуляй та отримуй естетичну насолоду серед квітів, але неприємних інцидентів з відвідувачами досі вистачало, зізнається Венгринюк. Не всі звертають увагу на напис про заборону зривати тюльпанчики, і дехто вважає, що раз він заплатив за вхід, то діє «олл інклюзів» і вже можна назбирати собі букет.

«Всяке траплялося – і топтали, й зривали квіти. Але помітив, що цього року люди стали якісь культурніші, обережніші», – міркує він. Немає скупчень, які мали ще позаминулого року. Можливо, цьому сприяло те, що значно розширили саму територію. Зараз вона займає вже 4 гектари.

ЯК ВИРОСТИТИ ТЮЛЬПАНИ І СУЧАСНИЙ АГРОБІЗНЕС

Родина Венгринюків займається вирощуванням квітів уже близько 20 років. Нещодавно вирішили займатися не лише аграрним бізнесом, а й туристичним. Щоправда, майже одразу туристичний настрій зіпсувала пандемія. Та орієнтація одразу на дві галузі – торговельну й туристичну, допомогла пережити минулий карантинний рік без критичних збитків, зізнається пан Владислав.

«Позаминулого року ми за період цвітіння прийняли майже 100 тисяч відвідувачів. Минулого року – жодного. Звичайно, дещо втратили від цього, та й поле вимагає постійних інвестицій», – ділиться враженнями власник тюльпанового поля. Довелося робити акцент на торгівлі зрізаними квітами і насіннєвим матеріалом.

Робота на тюльпановому полі ведеться цілий рік. Період цвітіння – близько 2-3 тижнів, залежно від погоди. Після цього квіти, які відцвіли, зрізають, викопують цибулини, сортують, миють, просушують, дезинфікують – і восени заново висаджують. І це все праця, ще й нелегка.

У селі Магала, що біля траси Чернівці–Житомир, колега (чи то пак конкурентка?) Венгринюка Мирослава Мерешко також створила ціле поле квітів. Тут вирішили не обмежуватися тюльпанами і висадили на 3,5 гектара поля тюльпанові плантації, а 1,5 гектара землі засадили лавандою. Якщо тюльпани квітнуть навесні, то лавандове поле розквітне вже у червні-липні. А ще й відвели цього року невеличку ділянку для півоній – квітнути вони почнуть вже наступного року.

«Півонії розквітають одразу після того, як відцвітають тюльпани. А у нас кілька тисяч різнокольорових півоній на ділянці. І буде спочатку тюльпанове поле, потім море півоній, а потім і лавандова плантація підспіє», – розповідає Мирослава Мерешко.

Тюльпани приїхали до Буковини з Нідерландів, лаванду замовили у Франції – обирали сорт, який найкраще підійде до умов буковинського клімату.

«Маємо 15 тисяч кущів морозостійкої лаванди. У майбутньому з неї можна робити еліксири, олії», – розповідає власниця квіткового поля. Справа навіть не в лаванді, а у перспективності аграрно-туристичного бізнесу. Популярність полів із квітами спонукає й інші громади області задуматися над його розвитком. Так, фермери села Білівці Хотинської громади минулого року висадили 10 гектарів лаванди, цього року додадуть ще 5. Це буде найбільше лавандове поле в Україні. Й у планах місцевих підприємців – не лише демонстрація квітів туристам, а й створення кооперативу і закупка обладнання для переробки лаванди на олію. Проєкт уже поданий до Державного фонду регіонального розвитку.

Якщо все піде за планом, успіх допоможе зупинити виїзд місцевих мешканців на заробітки і залучить у регіон ще більше туристів, сподівається голова Хотинської ОТГ Андрій Дранчук. Принаймні, над туристичним потенціалом тут трудяться.

«Домовилися про інвестиції для реконструкції старовинного будинку місцевого пана, який заснував село Білівці, під готельний комплекс. Розробляємо новий туристичний маршрут, який пролягатиме через Хотинську фортецю з заїздом до найбільшого в країні лавандового поля», – ділиться планами він.

Віталій Олійник, Чернівці.

Фото: Сергій Гудак