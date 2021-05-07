На ринках Житомира з’явилася українська полуниця

На ринках Житомира з’явилася українська полуниця

Укрінформ
У Житомирі на ринках почали продавати полуницю українських сортів, вирощену на Одещині та Херсонщині. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповіли продавці на ринку в одному з мікрорайонів Житомира, вітчизняну полуницю продають уже два дні.

Ягоди полуниці, вирощені на Одещині та Херсонщині, коштують 180 грн за кілограм, а дрібну херсонську полуницю продають по 60 грн.

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За словами продавців, українська полуниця м’яка, на відміну від імпортованої, яку привозили раніше. Кажуть, що ягоди солодкі та ніжні на смак.

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