На Житомирщині експериментують із вирощуванням енергетичних рослин

Поліський національний університет, що у Житомирі, у межах реалізації гранту заклав дослідні ділянки енергетичних рослин на землях, забруднених пестицидами та паливно-мастильними матеріалами.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівник проєкту, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Поліського національного університету Людмила Романчук.

«Ми розпочали польові роботи в межах грантового проєкту «Contaminated Land Remediation Through Energy Crops for Soil Improvement to Liquid Biofuel Strategies (CERESiS)», де Поліський національний університет є виконавцем у розділі «Дослідження вирощування Miscanthus giganteus та Phalaris arundinacea на забруднених землях». Зокрема, на дослідному полі університету відведено ділянку площею 7 соток, яку розділили на 4 частини для вирощування міскантусу гігантського та очеретянки звичайної», - зауважила Романчук.

За її словами, ділянки міскантусу гігантського та очеретянки звичайної заклали на землях, забруднених органічними пестицидами та паливно-мастильними матеріалами.

Із дослідної ділянки відібрали зразки ґрунту для визначення рівня вмісту в ньому важких металів, пестицидів і гербіцидів, аби дослідити, як вони впливають на енергетичні рослини.

Романчук акцентує, що якщо рослини вбиратимуть в себе з ґрунту значну кількість шкідливих речовин, їх можуть використовувати для фітореабілітації таких земель. Натомість, коли дослідження покажуть незначні дози пестицидів та паливно-мастильних матеріалів, міскантус гігантський та очеретянку звичайну, вирощені в таких умовах, зможуть переробляти для різних потреб.

Університет реалізуватиме проєкт упродовж 2,5 років.

Фото: Поліський національний університет