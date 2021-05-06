На Волині чоловік робить масаж з допомогою королівського пітона

Сергій Сахарчук робить екзотичний масаж з допомогою трирічного королівського пітона Ауди. Змія живе у чоловіка майже два місяці.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Волинь, передає Укрінформ.

За освітою 24-річний Сергій фельдшер. У минулому служив прикордонником, повернувшись до Володимира-Волинського, зайнявся реабілітаційно-оздоровчим масажем. Наразі практикує з плазуном.

Триває масаж пів години. Спочатку Сергій викладає пітона на 15 хвилин на спину, решту часу – на шию та обличчя.

За його словами, пітон ручний і вирощений у неволі. Він займався фотосесіями і не перший рік працює з людьми. Довжина плазуна – 1 м 27 см.

Харчується королівський пітон раз на два тижні. Після цього впродовж тижня його не турбують, аби процес перетравлення їжі відбувався у спокої. У планах Сергія придбати ще кілька плазунів.

«Малі змії роблять поверхневий масаж, а великі глибинний масаж. Якщо плазун лише повзає, шкоди йому не буде», – розповідає зоологиня Катерина Сухомлін.

Вона зазначила, що для масажу необхідна невелика змія розміром до двох метрів. Також пітон має бути обов'язково ситим. Його не можна м’яти чи тримати за хвіст, бо тоді може вкусити того, кого масажує.

Читайте також: На Волині пенсіонерки практикують скандинавську ходьбу

Масаж зміями сприяє розслабленню, подоланню фобій, також він оздоровлює. Під час процедури можна позбутися головного болю та болю в спині, нормалізувати артеріальний тиск. Людям з психічними та серцево-судинними захворюваннями такий масаж не рекомендують.

Фото з відкритих джерел