У ЄС схвалили використання борошняних хробаків як продукту харчування

Країни-члени Європейського Союзу у вівторок схвалили використання жовтих борошняних хробаків у якості продукту харчування.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

«Сушені жовті борошняні черв’ячки незабаром можуть потрапити на полиці супермаркетів та у ресторани по всій Європі. 27 країн Європейського Союзу у вівторок дали «зелене світло» пропозиції вивести на ринок личинки хрущака борошняного у якості «нової їжі», - йдеться у повідомленні.

Рішення представників держав-учасниць ЄС було прийнято після того, як Європейське агентство з безпечності харчових продуктів опублікувало наукове дослідження про те, що борошняних хробаків їсти безпечно. У ньому також вказується на те, що борошняні черв’ячки, яких їдять у цілому вигляді або перемеленими у порошок, є багатою на протеїни закускою або ж їх можна використовувати як складовий інгредієнт для інших продуктів. Єдине застереження – може бути алергічна реакція у людей, у яких є алергія на ракоподібних та пилових кліщів.

Очікується, що після рішення держав-учасниць найближчими тижнями буде прийнято і саму постанову ЄС, якою буде дозволено використання як їжу сухих жовтих борошняних хробаків.

Раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН визначала комах як «здорове та поживне джерело їжі з високим вмістом жиру, білка, вітамінів, клітковини та мінералів». У Євросоюзі також сподіваються, що використання комах у їжу матиме і позитивний для екології ефект.

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