Мешканка Рівного готує оригінальні солодощі без цукру

До Великодня кондитер-самоук вигадала близько 20 нових рецептів корисних десертів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Останнім часом, мабуть, через пандемію, у Рівному все частіше говорять про здоровий спосіб життя, зокрема, про якісне харчування. Отож, вирішила із своїми дочками спробувати готувати корисні натуральні солодощі, але без цукру. Почали вивчати оригінальні рецепти, їхні складники, поєднання інгредієнтів, види приготування продуктів без цукру», - розповіла кондитер-самоук Наталія Березюк.

До складу корисних десертів входять: фрукти, ягоди, соки, горіхи, різні насіння, спеції. Шоколад робить з какао, родзинок, сухофруктів і свіжих фруктів, кокосової стружки та ягід. Кулінарка стверджує, що, готуючи солодощі, обходиться без випікання і використання яєць та молочних продуктів.

За її словами, додаючи у кондитерські вироби різні спеції у сирому, висушеному та подрібненому вигляді, можна отримати велику різноманітність солодощів з оригінальними ароматами і смаками.

«Наприклад, кориця завжди дає неповторне поєднання солодкого і терпкого смаку, імбир має гострий смак і сильний аромат, мускатний горіх, який треба використовувати у помірній кількості, надає солодощам тонкого пряного смаку і аромату. Гвоздика – ароматна і солодка, прекрасно підходить для холодних десертів, кремів. А ось кардамон має смак лимона, змішаний з ароматом камфори і евкаліпта», - розповіла Наталія.

Замість цукру у десертах – натуральний мед і сиропи агави й топінамбура. У таких продуктах багато інуліну й фруктози, їх можна вживати діабетикам. У родинній кондитерській розробили й готують до Великодніх свят понад 20 видів різних солодощів без цукру.

Фото: https://www.instagram.com/alvina.rv/