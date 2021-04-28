У Тернополі модернізували вуличне освітлення
Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Укрінформ.
«Сьогодні на вулиці Бережанській майстри зняли останню ртутну лампу в системі зовнішнього освітлення міста. Із вересня минулого року фахівці реконструювали системи освітлення на 48 вулицях і замінили 1 740 ртутних ламп на світлодіодні світильники», - сказав Надал.
За його словами, заміна ртутних ламп на LED-освітлення дозволить у місті скоротити витрати електроенергії на цих світлоточках у 5 разів, не кажучи вже про екологічний ефект.
У мерії підрахували, що у цілому щороку місто економитиме понад 500 тисяч кВт електроенергії або ж понад 2 млн грн. Ресурс встановлених світлодіодних ламп – мінімум 14 років.
Як повідомляло агентство, у Тернополі модернізація вуличного освітлення стала можливою завдяки спільному проєкту «Світло без ртуті», розроблений міською радою спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO.
Фото з відкритих джерел