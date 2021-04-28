У Тернополі модернізували вуличне освітлення

Останню ртутну лампу в системі зовнішнього освітлення міста демонтували. Це дозволить скоротити витрати електроенергії.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Укрінформ.

«Сьогодні на вулиці Бережанській майстри зняли останню ртутну лампу в системі зовнішнього освітлення міста. Із вересня минулого року фахівці реконструювали системи освітлення на 48 вулицях і замінили 1 740 ртутних ламп на світлодіодні світильники», - сказав Надал.

За його словами, заміна ртутних ламп на LED-освітлення дозволить у місті скоротити витрати електроенергії на цих світлоточках у 5 разів, не кажучи вже про екологічний ефект.

У мерії підрахували, що у цілому щороку місто економитиме понад 500 тисяч кВт електроенергії або ж понад 2 млн грн. Ресурс встановлених світлодіодних ламп – мінімум 14 років.

Як повідомляло агентство, у Тернополі модернізація вуличного освітлення стала можливою завдяки спільному проєкту «Світло без ртуті», розроблений міською радою спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO.

Фото з відкритих джерел