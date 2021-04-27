Маріуполь отримав ще один мобільний ЦНАП
Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.
Зазначається, що цей мобільний ЦНАП розрахований на 4 робочих місця, має ліфт для людей з інвалідністю, системи освітлення, внутрішнього живлення, підключення до зовнішньої мережі електропостачання, додаткового живлення (генератор) та може трансформуватися в робочий режим за 10-15 хвилин.
В ОДА нагадали, що поставка десяти таких вантажівок розпочалась влітку 2020 року. Мережа мобільних Центрів надання адміністративних послуг покриває віддалені райони Новоайдарської, Гірської, Попаснянської, Станично-Луганської та Сєвєродонецької громад, що на Луганщині, та Маріупольської, Кураховської, Сіверської, Мар’їнської й Вугледарської громад, що на Донеччині.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Фото: з відкритих джерел та https://dn.gov.ua/