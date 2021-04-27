Маріуполь отримав ще один мобільний ЦНАП

П’ятий мобільний ЦНАП на території Донеччини від ПРООН розрахований на четверо консультантів і має ліфт для людей з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Мобільний Центр надання адміністративних послуг передано Маріупольській міській територіальній громаді… Ця машина стала п’ятим мобільним ЦНАПом, що працюватиме на території Донецької області. Таким чином Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні за підтримки уряду Канади завершила поставку серії мобільних Центрів надання адміністративних послуг для громад сходу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей мобільний ЦНАП розрахований на 4 робочих місця, має ліфт для людей з інвалідністю, системи освітлення, внутрішнього живлення, підключення до зовнішньої мережі електропостачання, додаткового живлення (генератор) та може трансформуватися в робочий режим за 10-15 хвилин.

В ОДА нагадали, що поставка десяти таких вантажівок розпочалась влітку 2020 року. Мережа мобільних Центрів надання адміністративних послуг покриває віддалені райони Новоайдарської, Гірської, Попаснянської, Станично-Луганської та Сєвєродонецької громад, що на Луганщині, та Маріупольської, Кураховської, Сіверської, Мар’їнської й Вугледарської громад, що на Донеччині.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Фото: з відкритих джерел та https://dn.gov.ua/