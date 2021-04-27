Корисні властивості руколи

Рукола – один із популярних видів зелені, яка має незамінну користь для людського організму. Вона містить багато вітамінів групи В, вітаміни С, А, К, Е, Т, фолієву кислоту, калій, магній, цинк, залізо, селен та інші корисні речовин. Недарма руколу називають природним енергетиком і імуномодулятором.

Крім того, вона має горіхово-гірчичний аромат, який здатен додати оригінальності навіть звичайній страві. Свіжий салат з руколи оздоровить і зміцнить ваше здоров’я.

Укрінформ вирішив нагадати чим саме корисна рукола.

Зміцнює імунітет

Вміст багатьох вітамінів, зокрема вітаміну С, підтримує імунітет, бореться з мікробами і бактеріями в організмі. Також руколу корисно вживати як при боротьбі з застудою, так і в якості профілактики.

Корисна для серцево-судинної системи

У молодих пагонах руколи присутні флавоноїди та йод, які зміцнюють стінки кровоносних судин. Також корисно вживати руколу при недокрів’ї, оскільки вона підвищує рівень гемоглобіну.

Крім того, вона рекомендується тим, хто страждає від венозної недостатності, тромбофлебіту і підвищеного артеріального тиску.

Попереджає розвиток ракових клітин

Рукола містить антиоксиданти і глюкозіналати, які є чудовою профілактикою раку простати, грудей, легенів і підшлункової залози.

Зміцнює нервову систему

За рахунок високого вмісту вітамінів групи В рукола зміцнює нервову систему. Тож, регулярне її вживання показано при стресах і депресіях.

Рукола для схуднення

Вона покращує обмінні процеси та позитивно впливає на кислотний баланс в шлунку. Допомагає виводити з організму токсини і шлаки, шкідливий холестерин і нормалізує водно-сольовий баланс. Також допомагає боротися з ураженнями стінок шлунка.

Крім того, рукола низькокалорійний продукт: у 100 грамах всього 25 кілокалорій.

Покращує зір

Рукола є джерелом каротиноїдів (лютеїну, бета-каротину, зеаксантину), які здатні лікувати безліч захворювань очей.

При цукровому діабеті

Рукола сприяє зниженню рівня цукру в крові, чим знижує ризик розвитку цукрового діабету.

Покращує стан шкіри і нігтів

Якщо вживати руколу регулярно, шкіра стає більш пружною, а нігті – міцними. Для зовнішнього застосування з руколи роблять омолоджуючі маски для обличчя.

Чим корисне масло руколи

- масло містить величезну кількість корисних мікроелементів, які приводять в тонус людський організм, а також є сильним енергетиком;

- застосовується при лікуванні дерматитів, для відбілювання пігментних плям і веснянок;

- використання масла для догляду за волоссям забезпечує повноцінне харчування, зміцнює коріння і сприятливо впливає на структуру, усуває лупу, зупиняє випадіння і стимулює зростання, відновлює стан після сонця, фарбування і хімії.

Протипоказання:

- рукола багата фітонцидами, тому здатна викликати сильну алергічну реакцію;

- при коліті, захворюванні печінки, нирок, дискінезії жовчовивідних шляхів;

- при подагрі;

- для вагітних жінок;

- при індивідуальній непереносимості.

Як вибрати руколу

- вибирайте зелень з яскравим листям;

- маленькі листочки завжди більш гіркі й гострі, а ті, що побільше, володіють м’яким горіховим присмаком.

Як зберегти руколу

- в холодильнику свою свіжість рукола зберігає протягом декількох днів, але якщо поставити в ємність з водою, термін збільшиться до тижня;

- промиті і висушені листки зелені можна заморозити.