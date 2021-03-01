На Дніпропетровщині побудують завод з глибокої переробки кукурудзи

У Павлограді на Дніпропетровщині незабаром має відкритися завод з глибокої переробки кукурудзи.

Про це повідомляє портал seeds.org.ua., передає Укрінформ.

Зазначається, що для розвитку виробництва інвестори готові купити 150 га землі. І якщо те, що вони запланували втілиться в життя, то 2 тисячі осіб отримають роботу.

За прогнозами, збільшення чисельності світового населення стимулюватиме зростання глобального ринку кукурудзи протягом наступних років. Попит на зерно зростає. Але кукурудзу вирощують не тільки на зерно. Це і продукти глибокої переробки – крохмаль, спирт, лізин, глютен, борошно, масла, поліол і корми.

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Глибока переробка зерна - це світова галузь виробництва. У США переробці піддається 145 млн тонн кукурудзи – 36% всього врожаю. Для України це відносно новий напрямок придатний до швидкого розвитку.