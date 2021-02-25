Рівненські науковці разом із пивоварами створюють новий крафтовий напій

Новий спільний інноваційний проєкт пивоварні «Волинський Бровар» і кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій реалізують на Рівненщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення вишу.

«Задум створення нового пива виник на ґрунті спільних поглядів на справжній крафт й бажання розвивати і збагачувати міжнародну крафтову культуру. Ідею для співпраці запропонували директор пивоварні «Волинський Бровар» та випускник кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Микола Іващишин. У першому етапі проєкту – варінні пива брали участь викладачі та магістранти кафедри разом із працівниками броварні. Для варки було обране пиво сорту Hezy West Coast IPA «HELLO», яке випускатиметься під торговою маркою «Mikki Brew». Це світле нефільтроване пиво вирізняється насиченістю смаку та мутністю. Обраний сорт пива має унікальні смакові та ароматичні властивості», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на початку варки пива була підготовлена сировина з наступним подрібненням, яку засипали в заторний апарат. Після чого провели процес затирання зернопродуктів, фільтрування, кип’ятіння сусла з хмелем, освітлення пивного сусла та охолодження.

Наприкінці дня зварене пивне сусло відправили в ємність для бродіння, а всі учасники процесу відтепер очікують на готовий продукт.

Орієнтовна дата «народження» нового крафтового пива Hezy West Coast IPA «HELLO» – продукту спільної діяльності компанії «Волинський Бровар» і фахівців Національного університету харчових технологій - 25 березня 2021 року.

«Волинський Бровар» – відома на українському ринку пивоварня, яка варить пиво з грудня 2014 року. Пивоварня знаходиться в містечку Березне, що на Рівненщині.

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Сьогодні в портфелі броварні 30 постійних сортів пива, які користуються попитом в Україні та за кордоном. Авторська рецептура та натуральні інгредієнти – ось основні родзинки рівненських броварів.

Фото: Національний університет харчових технологій