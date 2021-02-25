Ківі вважається одним із найбільш дієтичних продуктів і містить масу корисних речовин, необхідних для здорового функціонування організму. Він підтримує імунітет, надає профілактичну дію при простудних захворюваннях та надзвичайно корисний не тільки дорослим, але й дітям.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості ківі.

Ботанічна назва ківі – актинідія, а її батьківщина – Китай. Це субтропічна листопадна дерев’яниста ліана. У Китаї ліани актинідії були відомі з давніх-давен, а те, що її плоди можна вживати в їжу, вперше здогадалися в XII столітті. Однак плоди автентичної актинідії були досить невеликі за розмірами (максимальна вага плода – 30 г), і мали солодкуватий, не дуже виражений смак.

За межами Китаю актинідія стала відома лише на початку XX століття, коли її почали культивувати у Новій Зеландії. Звідти ж пішла і сучасна назва плодів актинідії – ківі – за схожість з новозеландським птахом ківі. Хоча спочатку цю ягоду називали «китайським аґрусом», а в самому Китаї вона мала назву міхутао - «мавпячий персик».

Де вирощують ківі у світі

Наразі ківі вирощують у багатьох регіонах планети, але провідними експортними країнами є Китай, Нова Зеландія, Італія, Чилі і Греція.

Чи вирощують ківі в Україні

Так. В Україні вирощування ківі стало можливим завдяки новим українським адаптованим сортам цієї рослини. Як правило, ківі вирощують на півдні та Закарпатті.

Проте, ужгородські біологи вивели морозостійкий сорт - «Ківі Карпат», що витримує до 28 градусів морозу. Тож можливість вирощувати ківі з’явилась і в інших регіонах.

Чим корисні ківі

Ківі містить велику кількість вітаміну С, що важливо для підтримки імунітету і зміцнення стінок судин.

Окрім того, ківі багатий на інші вітаміни і мікроелементи: В1, В2, РР, В6, В12, А, Е, К1, D, а також бета-каротин, клітковину, магній, калій, кальцій, флавоноїди, пектини, ензими, фосфор, марганець, залізо, цинк, бор, мідь, антиоксиданти і амінокислоти, фруктові та органічні кислоти.

Лікувальні властивості

- ківі зміцнює стінки кровоносних судин, знижує ризик крововиливів і нормалізує тиск та роботу серця;

- підтримує роботу імунітету;

- покращує обмін речовин, нормалізує мікрофлору кишечника;

- надає профілактичну дію при варикозі і артритах, допомагаючи зменшити набряк;

- зміцнює кістки і м’язи, також покращує стан зубів, волосся і нігтів;

- очищає організм від токсинів та покращує травлення;

- виводить зайву сіль з організму, що значно покращує роботу нирок;

- знижує рівень холестерину і цукру в крові;

- надає профілактичну дію при розвитку злоякісних пухлин;

- покращує зір;

- сприятливо впливає на стан нервової системи;

- має протипухлинну, антимутагенну і антиоксидантну дію, є чудовим помічником при відновленні фізичної працездатності;

- при профілактиці ревматичних захворювань;

- при анемії, простудних захворюваннях.

В шкірці ківі добре виражені антиоксиданті, антисептичні, протиракові та протизапальні дії.

Споживають у сирому, сушеному та в’яленому вигляді, також заморожують, консервують, використовують в салатах, соусах, гарнірах, виготовляють варення, фреш, джем, цукати, наливки та ін.

Протипоказання

По-перше ківі – плід досить алергенний, тому людям, схильним до алергії, з ним слід бути обережними.

Крім того ківі не вживають при різних розладах шлунково-кишкового тракту, підвищеній кислотності шлунка, захворюваннях нирок.

Цікаві факти:

- в ківі міститься вітаміну С більше, ніж в цитрусових, але менше ніж в петрушці та червоному болгарському перці;

- плодоносить рослина зазвичай майже 40 років;

- плід на 84% складається з води;

- ківі вводять в раціон спортсменам після змагань для відновлення сил;

- ківі корисно вживати після їжі, він зніме відчуття тяжкості в шлунку і знизить можливість появи печії;

- ківі дуже корисні для жінок, він допомагає підтримувати молодість шкіри і волосся;

- досліджено, що певні хімічні речовини в ківі подібні до аспірину тому сприяють розрідженню крові, тож запобігають утворенню тромбів в кровоносних судинах, інсульту та інфаркту;

- ківі здатний зупинити низку захворювань від серцевої недостатності, атеросклерозу до раку, а також допомагає у профілактиці хвороб Паркінсона і Альцгеймера;

- останні дослідження норвезьких і японських дослідників виявили, що ківі виводить радіацію з організму.