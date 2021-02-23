Євген Клопотенко представив нове шкільне меню Держпродспоживслужбі

Кулінарний експерт Євген Клопотенко представив Держпродспоживслужбі оновлене шкільне меню, яке розраховане на чотири тижні і відповідає новим стандартам дитячого харчування.

Як передає Укрінформ, нове шкільне меню експерт представив під час онлайн-наради з головою Держпродспоживслужби Владиславою Магалецькою та керівниками обласних управлінь, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

У повідомленні зазначається, що меню розроблене за участі дитячих дієтологів та технологів. Воно включає рецепти, які скомбіновані в повноцінні прийоми їжі. Це означає, що відтепер школи не складатимуть меню, оскільки матимуть готові технічні карти.

За словами Владислави Магалецької, важливо, щоб діти споживали якісну, безпечну та смачну їжу, що враховано в новому меню.

Держпродспоживслужба як контролюючий орган перевірятиме дотримання вимог нового Санітарного регламенту та стандартів харчування навчальними закладами.

Робота з впровадження нових норм шкільного харчування триває за участі фахівців МОН, МОЗ, Мінекономіки і Держпродспоживслужби та за підтримки першої леді України Олени Зеленської.