Нове меню у школах: Зеленська скуштувала страви разом із учнями

Дружина Президента Олена Зеленська у складі робочої групи МОЗ, МОН, Держпроспоживслужби та експертів разом із школярами продегустувала страви з оновленого меню шкільного харчування, поцікавившись, чи смакує дітям.

Про це, передає Укрінформ, Олена Зеленська повідомила у Фейсбуці.

"Чи може корисне бути смачним? Сьогодні разом з робочою групою ми шукали відповідь на це питання. Для цього запросили дітей скуштувати страви з оновленого шкільного меню, приготовані за новими нормами та стандартами. Для нас було важливо й цікаво почути відгуки учнів. Бо дуже хочеться зробити так, щоб вони з’їдали, а не викидали свої сніданки, обіди, полуденки чи вечері. Зворотний зв’язок отримали, деякі страви доопрацьовуємо", - написала Зеленська.

Зеленська продегустувала разом із школярами оновлене меню / Фото: Олена Зеленська

При цьому перша леді зауважила, що заздалегідь про страви не розповідатиме, але наступного місяця буде проведено презентацію меню для широкого загалу.

У свою чергу, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму Фейсбуці додав: "Здорове та збалансоване. Таким буде оновлене шкільне меню відповідно до нових норм та стандартів. Сьогодні разом із першою леді Олена Зеленська, яка ініціювала реформу шкільного харчування, дегустували оновлене шкільне меню у складі робочої групи МОЗ, МОН, Держпроспоживслужби, дитячих дієтологів, технологів, а також… дітей".

Головний санлікар розповів, що школярі скуштували оновлені страви та поділилися зворотнім зв'язком, який, за його словами, обов’язково буде врахований при доопрацюванні меню. "Нагадаю, що відповідно до рекомендацій ВООЗ у шкільному меню обмежено добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, а також виключені деякі види продукції", - зазначив Ляшко.

За його словами, на зустрічі також обговорили подальший план дій та впровадження оновлених меню у навчальних закладах. А вже наступного місяця орієнтовні нові меню будуть презентовані широкому загалу.

Як повідомляв Укрінформ, перша леді Олена Зеленська у виступі на форумі "Освіта Україна 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки" закликала всіх освітян долучитися до найважливішого етапу реформи шкільного харчування – імплементації законодавчих нововведень на місцях.

Ставши першою леді, Олена Зеленська визначила реформу шкільного харчування пріоритетним завданням для себе на наступні п'ять років.