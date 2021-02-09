Реформа шкільного харчування: Зеленська закликала освітян долучитися

Перша леді Олена Зеленська закликала всіх освітян долучитися до найважливішого етапу реформи шкільного харчування – імплементації законодавчих нововведень на місцях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це вона заявила у виступі на форумі "Освіта Україна 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки".

Дружина Президента зауважила, що рік тому, коли вона починала роботу над оновленням системи шкільного харчування, то навіть уявити не могла масштабів цього проєкту. Але наразі завдяки плідній діяльності робочої групи, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти, МОЗ, Держспоживслужби, кухарі, дієтологи, технологи, вже досягнуто певних успіхів, зазначила перша леді.

«Для того, щоб оновлені гігієнічні норми, санрегламенти, правила закупівель перейшли з паперів до кожної шкільної їдальні, потрібне залученість, ініціатива, енергія кожного присутнього в цій залі і не тільки, тому що зараз перед нами найвідповідальніший етап – імплементація нововведень на місцях», - сказала Зеленська.

За її словами, це означає, що кожний залучений у процес має брати на себе відповідальність за реалізацію напрацювань, а також поглиблювати свої знання, тобто брати участь у семінарах, вебінарах і ставати експертами у сфері шкільного харчування, а також контролювати виконання.

«Враховуючи зроблене, я можу вас запевнити, що це грандіозний проєкт і грандіозна справа. Ми з вами робимо справді важливі кроки на шляху до здорової та щасливої нації. І це набагато більше, ніж грами солі і цукру, калорійність страв або вміст вуглеводів у шкільних десертах. Це про наших з вами здорових дітей», - підкреслила дружина Президента.

Як повідомлялося, ставши першою леді, Олена Зеленська визначила реформу шкільного харчування пріоритетним завданням для себе на наступні п'ять років.