Садівниче господарство на Полтавщині переробляє яблука на соки прямого віджиму та джеми

Садівниче господарство на Полтавщині переробляє яблука на соки прямого віджиму та джеми

Укрінформ
Садівниче господарство ТОВ «Сади Карлівщини», що на Полтавщині, завершило створення проєкту із переробки та зберігання яблук.

Про це у колонці AgroTimes розповів директор господарства Анатолій Наретя, передає Укрінформ.

«Весь наш прибуток ми більшою мірою інвестували в будівництво цеху переробки. Ми не захотіли віддавати за безцінь технічне яблуко та іншу продукцію садівництва і вирішили піти на цей крок. У 2017-му всі кошти вкладали в будівництво цеху, а 2019-й та частково 2020 рік — у будівництво сховища-холодильника. Зараз цей проєкт завершено», — розповів директор господарства. 

Зазначається, що  цех з переробки овочів та фруктів  виготовляє соки прямого віджиму з усіх фруктів, а  джеми та фруктові, фруктово-овочеві мікси - на основі яблучного соку (яблуко-гарбуз, яблуко-морква, яблуко-буряк).

Також ТОВ «Сади Карлівщини» виробляє березовий, березово-яблучний, березово-вишневий та березово-смородиновий соки. Придбати їх та джеми можна у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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Цьогоріч компанія, що входить до агрокорпорації «Докучаєвські чорноземи», підписала договір з місцевою територіальною громадою на постачання соків та джемів у школи та дошкільні установи.

Фото: AgroTimes

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