Садівниче господарство на Полтавщині переробляє яблука на соки прямого віджиму та джеми

Садівниче господарство ТОВ «Сади Карлівщини», що на Полтавщині, завершило створення проєкту із переробки та зберігання яблук.

Про це у колонці AgroTimes розповів директор господарства Анатолій Наретя, передає Укрінформ.

«Весь наш прибуток ми більшою мірою інвестували в будівництво цеху переробки. Ми не захотіли віддавати за безцінь технічне яблуко та іншу продукцію садівництва і вирішили піти на цей крок. У 2017-му всі кошти вкладали в будівництво цеху, а 2019-й та частково 2020 рік — у будівництво сховища-холодильника. Зараз цей проєкт завершено», — розповів директор господарства.

Зазначається, що цех з переробки овочів та фруктів виготовляє соки прямого віджиму з усіх фруктів, а джеми та фруктові, фруктово-овочеві мікси - на основі яблучного соку (яблуко-гарбуз, яблуко-морква, яблуко-буряк).

Також ТОВ «Сади Карлівщини» виробляє березовий, березово-яблучний, березово-вишневий та березово-смородиновий соки. Придбати їх та джеми можна у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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Цьогоріч компанія, що входить до агрокорпорації «Докучаєвські чорноземи», підписала договір з місцевою територіальною громадою на постачання соків та джемів у школи та дошкільні установи.

Фото: AgroTimes