На Закарпатті фермери вирощують рідкісних угорських сірих корів для гурманів та туристів

На Закарпатті фермери вирощують унікальних угорських сірих корів, які не дають молока. Це найстаріша порода в Європі, яка цінується гурманами за м'ясо унікальної якості - як у диких оленів та ланей.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповів закарпатський тревел-блогер, засновник спільноти “Подорожуй” Віктор Стинич.

“За легендами, сірих корів угорці привели із собою в Дунайську низовину під час переселення ще в дев’ятому столітті. Це їхня історична кочова порода, яка вважається найдавнішою м'ясною породою корів у Європі. Крім того, угорських сірих називають «хунгарікумами», тобто унікальним продуктом, властивим лише для Угорщини. Саме угорці підтримують грантами закарпатських фермерів, котрі розводять стада цих рідкісних корів у цьому регіоні,” - розказав Віктор Стинич.

Наразі є всього два великі стада угорських сірих на Закарпатті — у селах Ботар та Добронь.

“Угорські сірі корови були на межі зникнення в 70-их роках ХХ століття, коли їх залишилося всього 30 голів. З того часу фермерів, котрі беруться за вирощування угорських сірих, усіляко підтримує Угорщина. Саме тому кілька господарів на Закарпатті взялися вирощувати їх тут,” - розповідає Стинич.

Тварин можна легко упізнати за довгими рогами та зігнутими вухами, а ще вони спортивні. Корови важать близько півтони, бики понад 700-900 кг. Вони живуть до 30 років, не дають молока, невибагливі у харчуванні (їм не дають ніяких кормів, окрім сіна взимку) та утриманні (улітку весь час перебувають на випасі, зимують під відкритим небом).

М'ясо сірих корів цінується гурманами саме через спосіб харчування тварин. Фактично, вони їдять те, що й дикі лісові звірі — лані та олені.

Угорські сірі корови дорогі. Одна особина може коштувати тисячі євро.

Корів також тримають в Національних парках в Угорщині та резерваціях. Ці стада є еталонними та слугують генними банками для подальшого розведення у тваринництві.

Фото: Сергій Гудак