Безоплатні медичні послуги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних хвороб - в особливому фокусі Програми медичних гарантій НСЗУ цьогоріч.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Пакет допомоги входять лабораторні та інструментальні дослідження, електрокардіограма та аналіз крові на холестерин, які є безоплатними для пацієнта.

Також сімейний лікар, діагностувавши відповідне серцеве-судинне захворювання, може виписати рецепт на «Доступні ліки». Сьогодні у програмі 219 препаратів, які пацієнт може отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.

У медичних закладах для пацієнтів з інфарктом чи інсультом надаються безоплатно наступні послуги:

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

медична реабілітація в гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

харчування в стаціонарних умовах.

За даними Нацслужби здоров'я, серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. Вони є основною причиною смертності населення. У понад 68% випадків смерті причиною є саме ці хвороби.