Безоплатні медичні послуги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Безоплатні медичні послуги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Укрінформ
Профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних хвороб - в особливому фокусі Програми медичних гарантій НСЗУ цьогоріч.  

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України,  передає Укрінформ.

Зазначається, що у Пакет допомоги входять лабораторні та інструментальні дослідження, електрокардіограма та аналіз крові на холестерин, які є безоплатними для пацієнта.

Також сімейний лікар, діагностувавши відповідне серцеве-судинне захворювання, може виписати рецепт на «Доступні ліки». Сьогодні у програмі 219 препаратів, які  пацієнт  може отримати  в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.

У медичних закладах  для пацієнтів з інфарктом чи інсультом надаються безоплатно наступні послуги: 

  • діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
  • проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);
  • цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
  • медична реабілітація в гострому періоді;
  • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
  • ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);
  • харчування в стаціонарних умовах.
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За даними Нацслужби здоров'я,  серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. Вони є основною причиною смертності населення. У понад 68% випадків смерті причиною є саме ці хвороби.

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