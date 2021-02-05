Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта. Інфографіка

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого розвиваєтьсяпошкодження частини головного мозку. Національна служба здоров’я України уклала договори із 192 медзакладами на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті.

До пакету послуг з лікування інсульту, який пацієнт отримує безоплатно, включено:

- діагностика - комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, екстрені лабораторні дослідження;

- проведення тромболітичної терапії за потреби;

- цілодобовий моніторинг стану пацієнта;

- медична реабілітація в гострому періоді.

Найперше, що потрібно робити при підозрі на інсульт - терміново викликати швидку допомогу за номером 103. Максимально точно описати симптоми та стан людини.

Під час очікування бригади швидкої, людині з підозрою на інсульт слід забезпечити спокій, не давати їсти та пити, знайти та приготувати лікарські засоби, які приймає людина постійно. Бажано зафіксувати появи перших ознак мозкового інсульту, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей. Наприклад, вікно терапевтичних можливостей для тромболітичної терапії становить лише 4,5 години. Важливо, щоб пацієнту почали надавати кваліфіковану медичну допомогу саме у цьому проміжку часу.

Сімейному лікарю при підозрі на інсульт дзвонити не потрібно. Екстрену медичну допомогу пацієнт отримає у будь-якому разі, навіть без декларації з лікарем первинки.

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доправити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту. Навіть, якщо такий медзаклад розташований в іншій області, але є ближчим до місця перебування пацієнта. Основна умова - час доїзду швидкої не більше 60 хвилин.

Пацієнта з підозрою на інсульт не повинні транспортувати до будь-якої найближчої лікарні, де немає апаратів МРТ чи КТ. Без них неможливо навіть точно встановити діагноз.

Міжнародна статистика свідчить, що у пацієнтів, які прибувають у відділення невідкладної допомоги протягом 3-х годин після появи перших симптомів, рідше виникає інвалідність через три місяці після інсульту, ніж у тих, хто отримує допомогу із затримкою.