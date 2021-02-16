У теплиці Поліського університету вирощують органічні салати і пряні трави
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла фахівець кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва агрономічного факультету Поліського національного університету Анна Тютюнник.
«Зараз у нас в теплиці органічним способом вирощують шість видів салатів – дуболистий зелений і дуболистий червоний, маслянисті салати – червоний та зелений, американський коричневий салат, є дуже гарні кучеряві сорти Кармесі. Крім того, реалізуємо чотири види пряних трав, а саме руколу, цибулю шніт, коріандр, петрушку і ще підростає базилік. Ми вирощуємо такі сорти, які дуже важко знайти у Житомирі в маркетах», - зазначила Тютюнник.
За її словами, рослини продають у торф’яних стаканчиках вартістю 18 грн за кущ. Такий салат або пряну рослину можна поставити вдома у воду і споживати у свіжому вигляді.
Рослини висіяли в кінці жовтня і ростимуть вони до закінчення весни. Далі теплицю продезінфікують та законсервують на літні місяці.
Теплиця Поліського національного університету площею 400 квадратних метрів поділена на дві частини. В одній вирощують салати і пряні трави, а в другій – розсаду овочів. Наприкінці лютого там висіють перець та баклажани, які довго сходять, а згодом – помідори, огірки, кавуни, дині, кабачки та інші культури. Розсаду також будуть продавати.
Роботу теплиці забезпечує автоматизована система, яка дає змогу керувати більшістю процесів з мобільного телефону. Усі культури там вирощують органічним способом. Університет використовує якісне насіння провідних селекційних компаній світу, схожість якого сягає 95-98%.
Фото: Анни Тютюнник, Пресслужба Поліського національного університету