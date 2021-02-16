У теплиці Поліського університету вирощують органічні салати і пряні трави

У Житомирі в теплиці Поліського національного університету органічним способом вирощують шість видів салатів та чотири види пряних трав, які можуть придбати всі охочі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла фахівець кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва агрономічного факультету Поліського національного університету Анна Тютюнник.

«Зараз у нас в теплиці органічним способом вирощують шість видів салатів – дуболистий зелений і дуболистий червоний, маслянисті салати – червоний та зелений, американський коричневий салат, є дуже гарні кучеряві сорти Кармесі. Крім того, реалізуємо чотири види пряних трав, а саме руколу, цибулю шніт, коріандр, петрушку і ще підростає базилік. Ми вирощуємо такі сорти, які дуже важко знайти у Житомирі в маркетах», - зазначила Тютюнник.

За її словами, рослини продають у торф’яних стаканчиках вартістю 18 грн за кущ. Такий салат або пряну рослину можна поставити вдома у воду і споживати у свіжому вигляді.

Рослини висіяли в кінці жовтня і ростимуть вони до закінчення весни. Далі теплицю продезінфікують та законсервують на літні місяці.

Теплиця Поліського національного університету площею 400 квадратних метрів поділена на дві частини. В одній вирощують салати і пряні трави, а в другій – розсаду овочів. Наприкінці лютого там висіють перець та баклажани, які довго сходять, а згодом – помідори, огірки, кавуни, дині, кабачки та інші культури. Розсаду також будуть продавати.

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Роботу теплиці забезпечує автоматизована система, яка дає змогу керувати більшістю процесів з мобільного телефону. Усі культури там вирощують органічним способом. Університет використовує якісне насіння провідних селекційних компаній світу, схожість якого сягає 95-98%.

Фото: Анни Тютюнник, Пресслужба Поліського національного університету