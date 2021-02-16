Житло у стилі еко: як зробити природне модним

Ваша оселя стане екохаузом, якщо у ній багато вікон, енергозберігаючі стіни та килими, що не шкодять природі

Людство перебуває на порозі кліматичної катастрофи через необачне використання ресурсів планети та постійні викиди в атмосферу. Настала пора відповідальніше ставитися до ресурсів та викидів на усіх рівнях. Припинити негативний вплив будівельників на навколишнє середовище та поєднати це з комфортом для людини має екодизайн. Які матеріли вважаються “екопозитивними” та на що потрібно звернути увагу при будівництві власної екооселі, чи реально повністю відмовитися від неприродних матеріалів і наскільки ця модна течія нам по кишені – про це ми спитали в експертів з цього нового виду дизайну осель.

БІЛЬШ ЖИВУЧЕ І КРАЩЕ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

«Екотематика стала нині більш нагальною, потрібною людям, тому що зараз, в час мас-маркету всього, кожна людина хоче проявити свою відповідальність. Еко – це не тільки модно, а й корисно. Хоч що б це було – декор, одяг, їжа – воно більш «живуче» і для здоров’я краще», – розповідає Юлія Мархель, президент всеукраїнського молодіжного руху Let's do it Ukraine.

Раніше продукція екодизайну мала досить скромні обороти. Але нині вже й у звичайних магазинах з’являються відділи з екотоварами та екодекором. А люди перестали цуратися екостилів, а навпаки – почали відроджувати їх, інколи звертаючись за порадами до бабусь і дідусів. Повернулась популярність до глиняних, скляних, кам’яних предметів декору, навіть до виробів з соломи та трави (вази, іграшки) з українським самобутнім дизайном.

Разом з тим, екопоселень з використанням локальних матеріалів в Україні ще вдень з вогнем не знайдеш, а будинки з перероблених матеріалів для нас поки що занадто дорогі. “В усьому світі екодизайн – сегмент преміум, це дорого або дуже дорого. А в нашій країні через соціально-економічні умови наші майстри роблять екодизайн у сегменті бізнес-класу, а інколи задовольняємо навіть економ-сегмент”, – розповідає Тарас Палатний, екодизайнер архітектури і ландшафтів. Але ще ж не вечір.

ВАПНО Й ОЧЕРЕТ – ПРЕМІУМ-МАТЕРІАЛИ

“Клієнти зазвичай передусім цікавляться, з яких матеріалів будуть стіни будинку і внутрішнє оздоблення. Насправді значно важливіші параметри екологічності в будівництві осель – це комфорт, енергозбереження та мінімальний вплив на природу”, – пояснює Тарас Палатний. Наприклад, ідеальний екологічно чистий дах – не з кулів соломи, а з міді. Якщо справжній метал – надто дорого, тоді беріть хоча б керамічну чи піщано-бетонну черепицю. А зверху «прикрасьте» дах сонячними панелями і станьте на 100% автономними й енергоефективними.

Підлога в екобудинку має бути дерев’яною. Але не кривою, пофарбованою, як це уявляється, а зі складного паркету чи паркетної дошки, короку. Навіть керамічна плитка – цілком у стилі. Її ж фахівці радять для зовнішнього оздоблення. Або ж підійдуть клінкерна плитка, блок-хаус і навіть вагонка.

Фото: Woodwerk

Як утеплювач сміливо використовуйте базальтові матеріали, мінвату, а для горища – сипучий керамзит. Самі стіни при цьому бажано зводити з екологічно чистої натуральної деревини.

І тут є два варіанти, перший з яких – акуратні оциліндровані колоди, з яких ліплять симпатичні будиночки, як на картинці. Такі стіни забезпечують утримання тепла, циркуляцію повітря, а щоб дерево не гнило, досить обробити його спеціальними засобами (з позначкою ЕКО), то воно паралельно ще й вогнестійким може стати.

Менш поширений, але дуже цікавий другий варіант – глиночурка. Це коли очищені від кори сухі поліна, солома та хвоя дерев вкладаються поперек стіни у глиняний і цементний розчини. Виходить гарно, надійно, “товстенько”.

Претензії в екодизайну є й до фундаменту. Якщо ґрунти дозволяють, використовуйте сваї – це наразі найбільш екологічно чиста версія. Але раптом не підходить для вашої ділянки – тоді зі спокійною душею повертаймося до бетону з арматурою, руберойду, піску й екструдованого пінополістиролу.

Загалом радикальний екодизайн передбачає виключно природні матеріали найвищої якості, й цей варіант найдорожчий (цінових категорій в екодизайні три – економ, бізнес та преміум).

Так, природні матеріали – дерево, солома та очерет, камінь, вапно, метал, кераміка, глина, натуральні фарби і покриття – це преміум-варіанти. Але й дешевші залізобетон, газоблок, цементно-вапняні суміші, гіпс, скловата, гідроізоляційні поліетиленові плівки теж застосовуються, тому що значно полегшують виробництво, а при правильному використанні не будуть виділяти шкідливі речовини.

5 ПОРАД ДЛЯ ТИХ, ХТО ДУМАЄ БУДУВАТИ СОБІ ЕКО-ОСЕЛЮ

Як бачимо, у тенетах екодизайну легко заплутатися. Що першочергове – натуральність чи комфорт? Сучасність чи традиції? Наш експерт каже – вдале комбінування.

1. Не потрібно відмовлятися від сучасних технологій (особливо для термокомфорту). Екодизайн – це комфорт і турбота про зовнішнє середовище, а не повернення до архаїчної мазанки та заповітів предків. Двокамерні склопакети і якісний віконний профіль допоможуть вам зберігати тепловий комфорт у приміщенні без постійної необхідності опалення, а вентиляція посприяє тому, що в будинку буде свіже повітря. Якісна терморегуляція стін, даху, підлоги і дверей – запорука того, що в оселі буде тепло взимку і прохолодно влітку, а отже не доведеться витрачати зайві ресурси, що було б зовсім не еко-позитивно.

2. Природні матеріали – не завжди найкращий вихід. Якщо порахувати повний «екологічний слід» матеріалів, включно з впливом на зовнішнє середовище та енерговитрати на добування сировини, виробництво, транспортування, монтаж і обслуговування, а також на утилізацію чи повторне використання, то природні матеріали не завжди можуть виявитися екологічними. Профнастил прослужить 50 років, тоді як паркан з деревини – лише 20-30, а потім знову потрібно починати усе заново. Деякі технічні матеріали можуть мати вельми прийнятний вигляд, якщо вони хімічно інертні та стабільні.

3. Використовуйте місцеві ресурси. Одним із найпопулярніших матеріалів екодизайну є бамбук, оскільки він гнучкий, міцний та швидко відновлюється у природі: окремі види можуть вирости за добу на 80 сантиметрів, а міцність розтягування в нього – більше, ніж у сталі, що робить його одним із найсильніших матеріалів на планеті. Але транспортування його до України може залишити більший негативний слід на навколишнє середовище, ніж якби ви просто придбали місцевої деревини.

4. Природне світло краще за штучне. Жодні штучні джерела світла, навіть найкращі діодні лампи, не дають повного спектру сонячного світла. При поганому освітленні псуються настрій і зір, можуть загостритися сезонні депресії та збиваються добові режими сну й активності. Вихід є – зробіть панорамні й мансардні вікна для освітлення вдень, та встановіть енергозберігаючі лампочки для комфорту ввечері. Встановлення датчиків освітлення – ще один чудовий спосіб заощадити на витратах на освітлення. Сенсори регулюють яскравість, увімкнення та вимкнення світла або затемнення при вході та виході з кімнати – це також ідеально підходить для тих, хто забуває вимкнути світло.

5. Обережно з матеріалами (не тільки при будівництві, а й при виборі меблів)! Існують леткі органічні сполуки, які випаровуються за кімнатної температури. Їх можна знайти в багатьох звичайних побутових виробах: у фарбах, клеї, мийних засобах, освіжувачах повітря, навіть у меблях та килимах. У великій кількості леткі органічні сполуки можуть викликати загострення астми, подразнення очей, головний біль та навіть можуть вплинути на нервову систему. Намагайтеся використовувати продукцію, яка сертифікована міжнародними організаціями, такими як, наприклад, Green Seal. Купуйте меблі та вироби з дерева, що не містить формальдегіду, який зазвичай використовується для її збереження. Також потрібно бути обережними з килимами та свічками. Переконайтеся, що використовуєте лише вовняні, бавовняні чи шовкові килими, а також аромати, що базуються на ефірних, а не штучних оліях. Шукайте на предметах позначку VOC Free, low-VOC, low odor – вони вказують, що леткі органічні сполуки товар не виділяє або виділяє у маленькій кількості.

ЗВІДКИ ПІШОВ ЕКОДИЗАЙН?

Принципи екодизайну широко почали сповідувати скандинавські компанії ще наприкінці минулого століття. Так, бізнес група Flokk працює в цьому напрямку з 1993 року й сьогодні називає себе європейським лідером у сфері “свідомого” вироблення меблів. Частка вторинних матеріалів, використана у її продукції, становить у середньому більш як 60%, і група має на меті ще нарощувати обсяги використання переробленого пластику в майбутньому, зменшуючи вуглецевий слід.

В основу концепції екодизайну покладені такі принципи:

● створювати кращі речі з меншим використанням ресурсів;

● менше компонентів заради полегшення виробництва та зменшення енергозатрат;

● обирати лише ті матеріали, які піддаються вторинній переробці, свідомо відмовлятися від шкідливих для природи;

● планувати продукцію тривалого використання – для експлуатації роками і десятиліттями, а не протягом кількох місяців;

● конструювати так, щоб було легко полагодити та переробити після використання і можна було дати друге життя або створити нову річ за допомогою тих же матеріалів.

У результаті виграти мають клімат (зменшуємо вуглецеві викиди), ресурсна база (споживаємо менше багатств планети) і наше здоров’я (людство має шанс жити здоровим та щасливим життям).

Юлія Конончук, Київ

Фото з відкритих джерел