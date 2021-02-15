Авокадо – це джерело безцінних вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Він покращує роботу серця, нормалізує гормональний баланс і має ще багато переваг для здоров'я. За свою поживність плід був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості авокадо.

Авокадо (англ. Alligatorpear – алігаторова груша) – високоросле вічнозелене дерево родини лаврових. Листки видовжено яйцевидні 10-20 см завдовжки і 3-10 см завширшки. Квітки дрібні, зеленаво-жовті, зібрані в напів-зонтик. Плід зовні покритий жорсткою шкіркою темно-зеленого або чорного кольору, формою і розміром схожий на грушу. М’якоть може бути зеленою з жовтуватим відтінком з кісточкою всередині. Середня маса плоду – 300-600 г.

Звідки походить авокадо?

Авокадо почали вирощувати ще в третьому тисячолітті до н.е. Батьківщиною вважається південна частина Мексики і Центральна Америка. Індіанці, які проживають на цих територіях, називають цей фрукт «масло лісу». А в країни Європи авокадо завезли іспанці, після одного з морських походів в Америку.

Де вирощують авокадо?

Авокадо вирощують у багатьох тропічних і субтропічних районах – Африка, Бразилія, Ізраїль, США та ін. Урожай: 150-200 кг плодів із дерева.

Скількі налічується сортів авокадо?

Налічується понад 400 різних сортів авокадо. Найпоширенішим вважається сорт Хасс, який назвали на честь американського листоноши Рудольфа Хасса, який виявив дерево авокадо з дуже смачними плодами у себе у дворі і запатентував його в 1935 році.

Основні діючі речовини: вітаміни - А, В1, В6, РР, К, С, D, Е, пантотенова та фолієва кислота, невелика кількість цукрів, солі калію, натрій, фосфор, залізо, кальцій, марганець, мідь, селен, фтор, цинк, фітохімікалії і фітонутрієнти, тощо. До складу плодів входять жири та білки.

Споживають у сирому вигляді, заморожують, консервують, використовують в салатах, кремах, пюре, супах, соусах, гарнірах.

Корисні та лікувальні властивості

- при анемії, цукровому діабеті, раку, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, особливо при гастритах зі зниженою кислотністю шлункового соку.

- при захворювань серця, зокрема: інфаркту, атеросклерозу, гіпертонії і недокрів’я.

- знижує дратівливість, втому, сонливість та збільшує концентрацію, працездатність.

- сприятливо впливає на стан нервової системи.

- покращує гормональний баланс, зір та запобігає артриту.

- сприятливо діє на шкірні покриви, розгладжує дрібні зморшки, зменшує розміри запалених ділянок від псоріазу, вугрової висипки і екземи.

- захищає клітини організму від впливу радикалів і омолоджує їх.

В олії авокадо добре виражені антиоксидантні, заспокійливі, зволожувальні та регенераційні дії. ЇЇ застосовують при запаленнях на шкірі, боротьбі з целюлітом, зміцненні коренів волосся, відновленні пошкодженого фарбуванням і хімічною завивкою волосся, зміцненні і росту нігтів та боротьбі з кровоточивістю ясен. Також олія авокадо має протекційні властивості для зниження впливу ультрафіолету на шкіру, має імуностимулюючу дію.

Протипоказання

- при тромбофлебіті, алергії, розладах шлунка, печінки, шлунково-кишкового роздратування і дискомфорту, індивідуальній непереносимості.

- вживання авокадо в великих кількостях може знизити ефект протизапальних лікарських засобів, а також привести до зниження рівня еритроцитів в крові.

Не слід вживати сік авокадо немовлям, майбутнім та годуючим мамам.

Цікаві факти:

- в 1998 році за свою поживність плід був занесений в Книгу рекордів Гіннеса. В м'якоті міститься до 30% легко засвоюваних жирів, а калорійність - до 200 кКал на 100 грам. Такий склад можна порівнювати зі складом нежирного м'яса (наприклад, телятини або індички).

- смак авокадо нагадує вершкове масло з зеленню і присмаком горіхів.

- споживати можна тільки м’якуш, схований під зовнішньою оболонкою.

- у Франції на основі олії авокадо створено препарат, яким лікують екземи, склеродермію, артрози, ураження між зубної тканини (піорея).

- вчені з Університету Пенсильванії провели дослідження і з'ясували, що вживання в їжу одного авокадо в день істотно знижує рівень «поганого» холестерину.

- завдяки численним дослідженням дієтологів, було встановлено, що авокадо хоч і містить жири, але вони рослинні і дуже корисні для здоров'я.

- дослідження показали, що фітохімікалії, які містяться в авокадо допомагають зупинити клітинний цикл зростання ракових клітин.