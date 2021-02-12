До пілотного проєкту з контролю сирого молока залучать нові області – Держпродспоживслужба

До пілотного проєкту з контролю сирого молока, який реалізується у 9 областях України, буде додано нові області.

Як передає Укрінформ, про це заявила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька під час зустрічі з представниками швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«Сьогодні пілотний проєкт реалізується у 9 областях, але деякі загальні висновки вже можна зробити. Головний виклик, який стоїть перед нами – уніфікація протоколів та процедур, а також посилення лабораторного ресурсу. Єдині критерії, єдині стандарти якості – це той результат, якого ми прагнемо», - заявила Магалецька.

За її словами, одним з ключових інструментів наближення українського ринку молока до європейських зразків є онлайн-платформа «Молочний модуль». Це додаток, синхронізований з базою даних Держпродспоживслужби, лабораторіями та операторами молока.

«Онлайн-рішення – це шлях, яким йде весь цивілізований світ. Вони дозволяють пришвидчити виробничі процеси та мінімізувати людський фактор. Саме тому диджиталізація є одним з пріоритетів діяльності нашої команди», - сказав заступник голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформації та цифровізації Анатолій Вовнюк.

Щвейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» допомагає впроваджути в країні європейські стандарти контролю сирого молока та має сприяти українським виробникам посилити позиції, зокрема на ринках ЄС, а вітчизняному споживачу – отримати більш якісні молочні продукти.

Як Укрінформу повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби, області, які буде залучено до участі у проєкті, визначать за підсумками оцінки спроможності, наявності потрібної лабораторної та матеріально технічної бази у областях.