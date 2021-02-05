Надходження молока на переробку зменшилося майже на 8% – Держстат
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.
Загалом за 2020 рік на переробні підприємства України надійшло 3,51 млн тонн молока, що на 7,6% менше, ніж за 2019 рік. Зокрема, куплено у сільськогосподарських підприємств 2,56 млн тонн (на 2,1% менше), у господарств населення – 0, 73 млн тонн (на 13,9% менше).
Найбільші надходження сирого молока на переробні підприємства за 2020 рік забезпечили сільгоспвиробники Вінницької (541,25 тис. тонн, на 19,7% менше, ніж у 2019 році), Полтавської (374,13 тис. тонн, на 4,2% більше) та Київської (328,01 тис. тонн, на 15,6% менше) областей. Найменші – Одеська (13,05 тис. тонн, на 13,3% менше) Донецька (13,71 тис. тонн, на 5,3% більше) та Кіровоградська (15,61 тис. тонн, на 14,5% більше) області.
Закупівельні ціни на сире молоко за 2020 рік збільшилися на 7,7% у порівнянні із 2019 роком і становили у середньому по країні 7 899 грн за тонну. У сільгосппідприємств сире молоко на переробку покупали у середньому по 8 565 грн за тонну (на 7,6% дорожче, ніж у 2019 році), у населення – по 5 574 грн за тонну (на 3,0% дорожче).
Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році надходження сирого молока на переробні підприємства зменшилося на 9,1% у порівнянні із 2018 роком, до 3,8 млн тонн.