Надходження молока на переробку зменшилося майже на 8% – Держстат

За 2020 рік надходження сирого молока на переробні підприємства зменшилося на 7,6% у порівнянні з 2019 роком, до 3,51 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Загалом за 2020 рік на переробні підприємства України надійшло 3,51 млн тонн молока, що на 7,6% менше, ніж за 2019 рік. Зокрема, куплено у сільськогосподарських підприємств 2,56 млн тонн (на 2,1% менше), у господарств населення – 0, 73 млн тонн (на 13,9% менше).

Найбільші надходження сирого молока на переробні підприємства за 2020 рік забезпечили сільгоспвиробники Вінницької (541,25 тис. тонн, на 19,7% менше, ніж у 2019 році), Полтавської (374,13 тис. тонн, на 4,2% більше) та Київської (328,01 тис. тонн, на 15,6% менше) областей. Найменші – Одеська (13,05 тис. тонн, на 13,3% менше) Донецька (13,71 тис. тонн, на 5,3% більше) та Кіровоградська (15,61 тис. тонн, на 14,5% більше) області.

Закупівельні ціни на сире молоко за 2020 рік збільшилися на 7,7% у порівнянні із 2019 роком і становили у середньому по країні 7 899 грн за тонну. У сільгосппідприємств сире молоко на переробку покупали у середньому по 8 565 грн за тонну (на 7,6% дорожче, ніж у 2019 році), у населення – по 5 574 грн за тонну (на 3,0% дорожче).

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році надходження сирого молока на переробні підприємства зменшилося на 9,1% у порівнянні із 2018 роком, до 3,8 млн тонн.