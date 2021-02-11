На Буковині цього року висадили на тюльпановому полі близько двох мільйонів квітів

У селі Мамаївці, що поблизу Чернівців, цього року висадили близько двох мільйонів тюльпанів на полі у 3,5 гектари.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів власник тюльпанового поля Владислав Венгринюк.

"Так як минулого року ми фактично не працювали через карантин, то порівнювати нинішні розміри поля варто із позаминулим роком. Цього року ми висадили квіти на площі у 3,5 гектари. Тобто, розміри поля збільшились практично удвічі. Кількість квітів теж збільшилася - ми висадили до двох мільйонів цибулин тюльпанів", - розповів підприємець.

За його словами, близько 80% висаджених тюльпанів належать до ексклюзивних сортів, які завезені з Нідерландів.

"Цього року ми також урізноманітнили і сорти, які висадили на полі. В основному, це піоновидні ексклюзивні сорти - сюди входять тюльпан-папуга, двоколірні тюльпани тощо. На полі ми трохи змінили план посадки - посередині висадимо великі колби з тюльпанами, плануємо облаштувати кілька нових фотозон", - додав Венгринюк.

Він розповів, що тюльпани висаджують восени, вони мають укорінитися, взимку пройти етап охолодження і вже навесні, коли розмерзнеться земля, вони почнуть рости і розквітати.

"На цей процес ми впливати ніяк не можемо, усе залежить від природи. Коли земля почне розмерзатися, із настанням весни, квіти почнуть "пробуджуватися" і вже тоді потрібен буде людський догляд. Нинішні морози, які прогнозують на вихідні, не повинні зашкодити тюльпанам. Лише можуть відстрочити етап їхнього цвітіння", - запевнив фермер.

Власники тюльпанового поля не знають, чи будуть цьогоріч у регіоні проводити традиційний фестиваль тюльпанів, який минулого року скасували через карантин. Але в будь-якому випадку там готуються приймати відвідувачів, які просто захочуть помилуватися красою цвітіння квітів. Обіцяють слідкувати за дотриманням карантинних вимог.